Informasi Bitcastle (BCE)

BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion.

Situs Web Resmi: https://bitcastle.io/en Explorer Blok: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs