Tokenomi COCO BSC (COCO)

Telusuri wawasan utama tentang COCO BSC (COCO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 18:07:51 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga COCO BSC (COCO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk COCO BSC (COCO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0.000004076865892333
$ 0.000004076865892333$ 0.000004076865892333
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi COCO BSC (COCO)

COCOBSC adalah mata uang kripto yang digerakkan oleh komunitas dan dirancang untuk memanfaatkan budaya internet, viralitas sosial, dan prinsip-prinsip keuangan terdesentralisasi. COCO bertujuan untuk menyediakan tokenomik yang transparan, mekanisme peluncuran yang adil, dan insentif komunitas yang kuat sambil merangkul sifat menyenangkan dari budaya meme.

Situs Web Resmi:
https://cocobnb.meme/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x80f1ff15b887cb19295d88c8c16f89d47f6d8888

Tokenomi COCO BSC (COCO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi COCO BSC (COCO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COCO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COCO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COCO, jelajahi harga live token COCO!

Cara Membeli COCO

Tertarik untuk menambahkan COCO BSC (COCO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli COCO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga COCO BSC (COCO)

Menganalisis riwayat harga COCO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga COCO

Ingin mengetahui arah COCO? Halaman prediksi harga COCO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.


Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi