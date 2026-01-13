Tokenomi MineD (DIGI)

Telusuri wawasan utama tentang MineD (DIGI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:22:56 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga MineD (DIGI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MineD (DIGI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
All-Time High:
$ 0.0006202
$ 0.0006202$ 0.0006202
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.00001846
$ 0.00001846$ 0.00001846

Informasi MineD (DIGI)

DIGI adalah proyek GameFi yang dibangun di atas platform Telegram. Dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di dalam Telegram tanpa memerlukan situs web atau aplikasi terpisah, DIGI menawarkan aksesibilitas dan skalabilitas yang luar biasa. Pengguna dapat bermain game langsung di Telegram, mendapatkan token DIGI melalui permainan, dan menggunakannya dengan berbagai cara. Dengan berfokus pada ekonomi dalam game murni, DIGI bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mudah diikuti dan dinikmati oleh siapa pun.

Situs Web Resmi:
https://www.digimined.xyz
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/15JYIYmfg0BtrrAjSvlGgXIXW1-Nxw87c/view?usp=drive_link
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x5b6e1ccf4cbbe27f588f8dcea8e9e39acb595e3d

Tokenomi MineD (DIGI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MineD (DIGI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DIGI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DIGI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DIGI, jelajahi harga live token DIGI!

Cara Membeli DIGI

Tertarik untuk menambahkan MineD (DIGI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli DIGI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga MineD (DIGI)

Menganalisis riwayat harga DIGI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga DIGI

Ingin mengetahui arah DIGI? Halaman prediksi harga DIGI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

