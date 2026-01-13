Harga MineD Hari Ini

Harga live MineD (DIGI) hari ini adalah $ 0.00001853, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIGI ke USD saat ini adalah $ 0.00001853 per DIGI.

MineD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- DIGI. Selama 24 jam terakhir, DIGI diperdagangkan antara $ 0.0000183 (low) dan $ 0.00002076 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, DIGI bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -18.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.54K.

Informasi Pasar MineD (DIGI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar MineD saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.54K. Suplai beredar DIGI adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.85M.