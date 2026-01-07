Northpointe Bancshares, Inc. Mengumumkan Dividen Tunai Kuartalan atas Saham Biasa

BursaDEX+
Penulis: AI Journal
2026/01/07 05:16
GRAND RAPIDS, Mich.–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), perusahaan induk dari Northpointe Bank, mengumumkan hari ini bahwa Dewan Direksinya telah mengumumkan dividen tunai triwulanan sebesar $0,025 per saham biasa, yang akan dibayarkan pada 3 Februari 2026, kepada pemegang saham tercatat per 15 Januari 2026.

Tentang Northpointe Bancshares, Inc.

Berkantor pusat di Grand Rapids, Michigan, Northpointe Bancshares, Inc. adalah perusahaan induk dari Northpointe Bank, sebuah perusahaan yang berfokus pada klien yang menyediakan pinjaman rumah dan produk perbankan ritel kepada komunitas di seluruh negeri. Misi kami adalah menjadi bank terbaik di Amerika dengan memberikan nilai dan inovasi kepada orang-orang yang kami layani. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.northpointe.com.

Catatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Pernyataan yang terkandung dalam siaran pers ini yang bukan merupakan fakta historis adalah pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang saat ini diantisipasi karena sejumlah faktor, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, faktor-faktor yang dibahas dalam dokumen yang diajukan oleh Northpointe Bancshares, Inc. kepada Securities and Exchange Commission dari waktu ke waktu. Northpointe Bancshares, Inc. tidak melakukan dan secara khusus menyangkal kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, baik tertulis maupun lisan, yang mungkin dibuat dari waktu ke waktu oleh atau atas nama Northpointe Bancshares, Inc.

Kontak

Kevin Comps, President
616-974-8491 | [email protected]

Brad Howes, CFO
616-726-2585 | [email protected]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

