Harga live 114514 hari ini adalah 0.003654 USD. Kapitalisasi pasar 114514 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 114514 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga 114514(114514)

$0.003654
-32.49%1D
Grafik Harga Live 114514 (114514)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:42 (UTC+8)

Harga 114514 Hari Ini

Harga live 114514 (114514) hari ini adalah $ 0.003654, dengan perubahan 32.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 114514 ke USD saat ini adalah $ 0.003654 per 114514.

114514 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 114514. Selama 24 jam terakhir, 114514 diperdagangkan antara $ 0.003156 (low) dan $ 0.00752 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 114514 bergerak +11.43% dalam satu jam terakhir dan -73.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.34M.

Informasi Pasar 114514 (114514)

$ 2.34M
$ 0.00
SOL

Kapitalisasi Pasar 114514 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.34M. Suplai beredar 114514 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga 114514 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+11.43%

-32.49%

-73.95%

-73.95%

Riwayat Harga 114514 (114514) USD

Pantau perubahan harga 114514 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00175853-32.49%
30 Days$ +0.002654+265.40%
60 Hari$ +0.002654+265.40%
90 Hari$ +0.002654+265.40%
Perubahan Harga 114514 Hari Ini

Hari ini, 114514 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00175853 (-32.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 114514 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002654 (+265.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 114514 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 114514 terlihat mengalami perubahan $ +0.002654 (+265.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 114514 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002654 (+265.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 114514 (114514)?

Lihat halaman Riwayat Harga 114514 sekarang.

Analisis AI untuk 114514

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk 114514, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga 114514?

Token "114514" tampaknya merupakan sebuah kripto meme. Harganya biasanya dipengaruhi oleh:

1. Sentimen komunitas dan hype di media sosial
2. Tren budaya meme dan konten yang viral
3. Perdagangan spekulatif serta perilaku investor ritel
4. Manipulasi pasar akibat rendahnya likuiditas
5. Kondisi pasar kripto secara keseluruhan

Mengapa orang ingin tahu harga 114514 hari ini?

Orang ingin mengetahui harga token 114514 hari ini karena beberapa alasan: melacak nilai investasi, membuat keputusan perdagangan, memantau tren pasar, menilai kinerja portofolio, mengatur waktu order beli/jual, membandingkan dengan mata uang kripto lainnya, dan tetap terinformasi tentang volatilitas harga.

Prediksi Harga untuk 114514

Prediksi Harga 114514 (114514) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 114514 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 114514 (114514) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 114514 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 114514 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 114514 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 114514.

Cara membeli & berinvestasi 114514 di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan 114514? Pembelian 114514 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli 114514. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian 114514 (114514) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan 114514 akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli 114514 (114514)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan 114514

Dengan memiliki 114514, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli 114514 (114514) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan 114514 (114514)

Nama token ini berasal dari meme angka internet Jepang “114514,” yang oleh masyarakat sering dikaitkan dengan lelucon subkultur unik seperti Yajuu Senpai.

Sumber Daya 114514

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 114514, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 114514

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 114514 (114514)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

114514 Berita Populer

Trader Solana Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta saat Token 114514 Meroket

Trader Solana Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta saat Token 114514 Meroket

January 6, 2026
Trader Ini Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta, Dan Mengingatkan Crypto Betapa Liarnya Pasar Ini

Trader Ini Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta, Dan Mengingatkan Crypto Betapa Liarnya Pasar Ini

January 7, 2026
114514 Price Prediction: Koin Meme Jepang Baru Naik, Turun

114514 Price Prediction: Koin Meme Jepang Baru Naik, Turun

January 7, 2026
Jelajahi 114514 Selengkapnya

114514 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada 114514 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 114514 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar 114514 (114514) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume 114514 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
114514/USDT
$0.003654
-31.77%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 114514 ke USD

Jumlah

114514
114514
USD
USD

1 114514 = 0.003654 USD