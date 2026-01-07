Trader Ini Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta, Dan Mengingatkan Crypto Betapa Liarnya Pasar Ini

Lonjakan harga baru-baru ini telah memicu reli tajam pada beberapa meme coin yang kurang dikenal. Token berbasis Solana "$114514," yang diluncurkan pada 25 Desember melalui Pump.fun, adalah salah satunya, yang melonjak ke rekor tertinggi baru di tengah minat spekulatif yang diperbarui.

Data on-chain menunjukkan bahwa seorang trader anonim memanfaatkan pergerakan tersebut dan akhirnya mengubah investasi awal yang kecil menjadi jutaan dolar.

Taruhan $321

Perusahaan analitik blockchain terkemuka, Lookonchain, mengidentifikasi kemenangan trading yang luar biasa setelah sebuah wallet mengubah taruhan sederhana $321 menjadi $2,18 juta hanya dalam 11 hari. Menurut data, trader tersebut menghabiskan $321 untuk mengakumulasi 45,58 juta token "$114514", yang sejak itu melonjak nilainya. Perdagangan tersebut mewakili keuntungan mencengangkan sebesar 6.800 kali lipat.

Meme coin telah menarik bagian kritik yang cukup besar karena kurangnya kasus penggunaan praktis. Namun hal itu tidak menghentikan kantong-kantong terisolasi dari antusiasme spekulatif yang masih menghasilkan keuntungan ekstrem di tengah ketidakpastian pasar.

Selama bertahun-tahun, telah ada beberapa contoh ketika investasi crypto kecil memberikan keuntungan yang mengubah hidup di pasar yang volatil. Musim panas lalu, TROLL, sebuah meme coin berbasis Solana, menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, memberikan 110 kali lipat investasi awal untuk satu trader selama 3,5 bulan. Token tersebut naik lebih dari 550% hanya dalam sebulan terakhir, dan mendorong kapitalisasi pasarnya di atas $100 juta, memperkuat posisinya di antara 500 altcoin teratas.

Pada akhir 2025, seorang trader mengubah taruhan $3.000 menjadi hampir $2 juta dengan membeli meme coin berbasis BNB Chain "4" tak lama setelah peluncurannya, meraih keuntungan besar saat harga melonjak. Kasus luar biasa lainnya terjadi pada awal 2025, ketika seorang trader anonim menginvestasikan sekitar $2.000 di Solana untuk membeli Hyperfly (HYPER) dan mengubahnya menjadi lebih dari $3 juta hanya dalam beberapa jam. Melihat lebih jauh ke belakang, seorang investor awal Shiba Inu mengubah taruhan $8.000 menjadi valuasi puncak hampir $5,7 miliar.

Trader lain menghabiskan sekitar $2.184 untuk memperoleh 1,5 triliun token PEPE selama tahap awal proyek. Pada valuasi puncak, kepemilikan tersebut bernilai sekitar $43 juta. Setelah menjual sebagian posisi, trader tersebut meraup total keuntungan sekitar $10,3 juta.

Tanda-tanda Manipulasi Pasar

Meskipun keuntungan eksplosif, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa sebagian besar meme coin berkinerja tinggi menunjukkan tanda-tanda kuat manipulasi daripada pertumbuhan organik. Peneliti menemukan bahwa hampir 83% dari token ini menampilkan aktivitas artifisial seperti wash trading, kepemilikan terkonsentrasi, dan taktik lain yang digunakan untuk menaikkan harga.

Banyak yang kemudian terlibat dalam skema pump-and-dump atau rug pull. Studi ini juga menemukan pola serupa pada token yang kemudian dihapus dari platform-platform besar. Secara keseluruhan, skema-skema ini mempengaruhi lebih dari 17.000 investor dan menyebabkan kerugian melebihi $9,3 juta selama periode pertengahan Oktober 2024 hingga pertengahan Januari 2025.

