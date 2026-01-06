Trader Solana Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta saat Token 114514 Meroket

Postingan Trader Solana Mengubah $321 Menjadi $2,18 Juta saat Token 114514 Melesat pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Seorang trader berbasis Solana yang cerdas telah mengejutkan pasar kripto setelah mengubah hanya $321 menjadi $2,18 juta dalam 11 hari, menyusul lonjakan besar dalam token meme 114514.

Data on-chain menunjukkan keuntungan tersebut berasal dari posisi awal, peningkatan volume perdagangan, dan breakout tajam di pasar koin meme Solana.

Trik Trading Cerdas Trader Berhasil dengan Baik

Menurut data on-chain yang dibagikan oleh Lookonchain, sebuah dompet berlabel 8BGiMZ, yang terhubung dengan trader Solana, hanya menghabiskan $321 untuk membeli 45,58 juta token 114514 melalui beberapa swap di DEX berbasis Solana.

Pembelian ini terjadi ketika token diperdagangkan mendekati $0,000007, dan aktivitas sangat rendah.

Alih-alih membeli sekaligus, trader perlahan mengumpulkan token selama beberapa hari. Pendekatan ini membantu mengurangi slippage dan memungkinkan trader untuk masuk lebih awal, sebelum permintaan kuat datang.

Trader Menghasilkan ROI 6.800× yang Mencengangkan

Pada awal Januari 2026, minat pasar tiba-tiba meningkat. Tekanan beli meningkat dengan cepat, mendorong token ke dalam rally tajam. Harga melonjak hingga sekitar $0,048, sementara volume perdagangan 24 jam melampaui $21 juta.

Pada saat itu, 45,58 juta token trader tersebut bernilai sekitar $2,18 juta, mengubah investasi kecil $321 menjadi return 6.800× hanya dalam 11 hari.

Meskipun keuntungannya besar, data on-chain tidak menunjukkan dengan jelas bahwa dompet tersebut sepenuhnya menjual posisinya. Ini menunjukkan trader mungkin masih memegang sebagian posisi, bertaruh pada kenaikan lebih lanjut.

Harga Token 114514 Melonjak 274% dalam Sehari

Pada puncaknya, token mencapai kapitalisasi pasar sekitar $48,2 juta, menempatkannya di antara koin meme Solana trending teratas. Grafik juga menunjukkan candle hijau yang kuat didukung oleh volume yang meningkat, mengkonfirmasi bahwa pergerakan tersebut didorong oleh permintaan nyata, bukan likuiditas tipis.

Sejak itu, token telah mengalami pullback karena trader berbondong-bondong untuk mengambil keuntungan. Bahkan setelah penurunan, 114514 masih diperdagangkan sekitar $0,031, menunjukkan kenaikan 274% dalam 24 jam terakhir.