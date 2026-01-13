Harga DEPINSIM Hari Ini

Harga live DEPINSIM (ESIM) hari ini adalah $ 0.0377, dengan perubahan 9.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESIM ke USD saat ini adalah $ 0.0377 per ESIM.

DEPINSIM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ESIM. Selama 24 jam terakhir, ESIM diperdagangkan antara $ 0.0371 (low) dan $ 0.0491 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ESIM bergerak -0.79% dalam satu jam terakhir dan -66.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 26.99K.

Informasi Pasar DEPINSIM (ESIM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.70M$ 37.70M $ 37.70M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar DEPINSIM saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.99K. Suplai beredar ESIM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.70M.