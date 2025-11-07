BursaDEX+
Harga live VANA hari ini adalah 2.843 USD. Lacak informasi harga aktual VANA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VANA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VANA hari ini adalah 2.843 USD. Lacak informasi harga aktual VANA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VANA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VANA

Info Harga VANA

Penjelasan VANA

Whitepaper VANA

Situs Web Resmi VANA

Tokenomi VANA

Prakiraan Harga VANA

Riwayat VANA

Panduan Membeli VANA

Konverter VANA ke Mata Uang Fiat

Harga VANA(VANA)

Harga Live 1 VANA ke USD:

$2.844
+3.19%1D
USD
Grafik Harga Live VANA (VANA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:48 (UTC+8)

Informasi Harga VANA (VANA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.728
Low 24 Jam
$ 2.895
High 24 Jam

$ 2.728
$ 2.895
$ 35.53172241495424
$ 1.2055543539078049
-1.32%

+3.19%

+1.46%

+1.46%

Harga aktual VANA (VANA) adalah $ 2.843. Selama 24 jam terakhir, VANA diperdagangkan antara low $ 2.728 dan high $ 2.895, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVANA adalah $ 35.53172241495424, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.2055543539078049.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VANA telah berubah sebesar -1.32% selama 1 jam terakhir, +3.19% selama 24 jam, dan +1.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VANA (VANA)

No.332

$ 85.53M
$ 1.24M
$ 341.16M
30.08M
120,000,000
112,641,600
25.07%

VANA

Kapitalisasi Pasar VANA saat ini adalah $ 85.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.24M. Suplai beredar VANA adalah 30.08M, dan total suplainya sebesar 112641600. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 341.16M.

Riwayat Harga VANA (VANA) USD

Pantau perubahan harga VANA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08792+3.19%
30 Days$ -1.032-26.64%
60 Hari$ -1.423-33.36%
90 Hari$ -1.679-37.13%
Perubahan Harga VANA Hari Ini

Hari ini, VANA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.08792 (+3.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VANA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.032 (-26.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VANA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VANA terlihat mengalami perubahan $ -1.423 (-33.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VANA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.679 (-37.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VANA (VANA)?

Lihat halaman Riwayat Harga VANA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VANA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VANA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VANA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VANA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VANA (USD)

Berapa nilai VANA (VANA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VANA (VANA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VANA.

Cek prediksi harga VANA sekarang!

Tokenomi VANA (VANA)

Memahami tokenomi VANA (VANA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VANA sekarang!

Cara membeli VANA (VANA)

Ingin mengetahui cara membeli VANA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VANA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VANA ke Mata Uang Lokal

1 VANA(VANA) ke VND
Sumber Daya VANA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VANA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VANA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VANA

Berapa nilai VANA (VANA) hari ini?
Harga live VANA dalam USD adalah 2.843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VANA ke USD saat ini?
Harga VANA ke USD saat ini adalah $ 2.843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VANA?
Kapitalisasi pasar VANA adalah $ 85.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VANA?
Suplai beredar VANA adalah 30.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VANA?
VANA mencapai harga ATH sebesar 35.53172241495424 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VANA?
VANA mencapai harga ATL 1.2055543539078049 USD.
Berapa volume perdagangan VANA?
Volume perdagangan 24 jam live VANA adalah $ 1.24M USD.
Akankah harga VANA naik lebih tinggi tahun ini?
VANA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VANA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting VANA (VANA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

