Tokenomi EtherFloki (EFLOKI)

Telusuri wawasan utama tentang EtherFloki (EFLOKI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:43:28 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga EtherFloki (EFLOKI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk EtherFloki (EFLOKI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 341.00K
$ 341.00K$ 341.00K
All-Time High:
$ 0.00001377
$ 0.00001377$ 0.00001377
All-Time Low:
$ 0.000000340655111632
$ 0.000000340655111632$ 0.000000340655111632
Harga Saat Ini:
$ 0.000000341
$ 0.000000341$ 0.000000341

Informasi EtherFloki (EFLOKI)

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Situs Web Resmi:
https://www.etherfloki.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

Tokenomi EtherFloki (EFLOKI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi EtherFloki (EFLOKI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token EFLOKI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token EFLOKI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi EFLOKI, jelajahi harga live token EFLOKI!

Cara Membeli EFLOKI

Tertarik untuk menambahkan EtherFloki (EFLOKI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli EFLOKI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga EtherFloki (EFLOKI)

Menganalisis riwayat harga EFLOKI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga EFLOKI

Ingin mengetahui arah EFLOKI? Halaman prediksi harga EFLOKI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

