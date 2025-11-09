Tokenomi Elympics (ELP)
Informasi Elympics (ELP)
Elympics adalah infrastruktur hiburan multirantai yang dirancang untuk menarik jutaan orang ke dunia kripto dengan menjembatani merek & IP ke web3 dan memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membangun dan menerapkan permainan berbasis keterampilan yang didukung blockchain yang didistribusikan di seluruh superapp, platform sosial, dan dompet populer.
Tokenomi Elympics (ELP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Elympics (ELP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ELP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ELP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ELP, jelajahi harga live token ELP!
Cara Membeli ELP
Tertarik untuk menambahkan Elympics (ELP) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ELP, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Elympics (ELP)
Menganalisis riwayat harga ELP membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ELP
Ingin mengetahui arah ELP? Halaman prediksi harga ELP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
