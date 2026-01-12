Tabel Konversi Folks Finance ke Cedi Ghana
Tabel Konversi FOLKS ke GHS
- 1 FOLKS38.36 GHS
- 2 FOLKS76.73 GHS
- 3 FOLKS115.09 GHS
- 4 FOLKS153.45 GHS
- 5 FOLKS191.82 GHS
- 6 FOLKS230.18 GHS
- 7 FOLKS268.54 GHS
- 8 FOLKS306.91 GHS
- 9 FOLKS345.27 GHS
- 10 FOLKS383.63 GHS
- 50 FOLKS1,918.17 GHS
- 100 FOLKS3,836.35 GHS
- 1,000 FOLKS38,363.47 GHS
- 5,000 FOLKS191,817.37 GHS
- 10,000 FOLKS383,634.75 GHS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Folks Finance ke Cedi Ghana (FOLKS ke GHS) di berbagai rentang nilai, dari 1 FOLKS hingga 10,000 FOLKS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FOLKS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GHS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FOLKS ke GHS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GHS ke FOLKS
- 1 GHS0.02606 FOLKS
- 2 GHS0.05213 FOLKS
- 3 GHS0.07819 FOLKS
- 4 GHS0.1042 FOLKS
- 5 GHS0.1303 FOLKS
- 6 GHS0.1563 FOLKS
- 7 GHS0.1824 FOLKS
- 8 GHS0.2085 FOLKS
- 9 GHS0.2345 FOLKS
- 10 GHS0.2606 FOLKS
- 50 GHS1.303 FOLKS
- 100 GHS2.606 FOLKS
- 1,000 GHS26.066 FOLKS
- 5,000 GHS130.3 FOLKS
- 10,000 GHS260.6 FOLKS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cedi Ghana ke Folks Finance (GHS ke FOLKS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GHS hingga 10,000 GHS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Folks Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GHS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Folks Finance (FOLKS) saat ini diperdagangkan seharga GH¢ 38.36 GHS , yang mencerminkan perubahan -0.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GH¢-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GH¢-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Folks Finance Harga khusus dari kami.
Grafik tren FOLKS ke GHS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Folks Finance terhadap GHS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Folks Finance saat ini.
Ringkasan Konversi FOLKS ke GHS
Per | 1 FOLKS = 38.36 GHS | 1 GHS = 0.02606 FOLKS
Kurs untuk 1 FOLKS ke GHS hari ini adalah 38.36 GHS.
Pembelian 5 FOLKS akan dikenai biaya 191.82 GHS, sedangkan 10 FOLKS memiliki nilai 383.63 GHS.
1 GHS dapat di-trade dengan 0.02606 FOLKS.
50 GHS dapat dikonversi ke 1.303 FOLKS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FOLKS ke GHS telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.05%, sehingga mencapai high senilai -- GHS dan low senilai -- GHS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FOLKS adalah -- GHS yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FOLKS telah berubah sebesar -- GHS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Folks Finance (FOLKS)
Setelah menghitung harga Folks Finance (FOLKS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Folks Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FOLKS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Folks Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FOLKS ke GHS
Dalam 24 jam terakhir, Folks Finance (FOLKS) telah berfluktuasi antara -- GHS dan -- GHS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 35.542788540988695 GHS dan high 43.372069058466586 GHS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FOLKS ke GHS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GH¢ 40.32
|GH¢ 43.32
|GH¢ 529.81
|GH¢ 529.81
|Low
|GH¢ 37.21
|GH¢ 35.49
|GH¢ 35.49
|GH¢ 10.72
|Rata-rata
|GH¢ 37.96
|GH¢ 39.25
|GH¢ 72.07
|GH¢ 85.37
|Volatilitas
|+8.26%
|+18.59%
|+304.76%
|+4,840.00%
|Perubahan
|+1.94%
|-8.88%
|-76.33%
|+257.80%
Prakiraan Harga Folks Finance dalam GHS untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Folks Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FOLKS ke GHS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FOLKS untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Folks Finance dapat mencapai sekitar GH¢40.28 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FOLKS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FOLKS mungkin naik menjadi sekitar GH¢46.63 GHS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Folks Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Cedi Ghana
Mata uang Cedi Ghana (GHS) adalah mata uang resmi negara Afrika Barat, Ghana. Mata uang fiat yang diterbitkan dan diatur oleh Bank Ghana ini memainkan peran penting dalam perekonomian Ghana serta kehidupan ekonomi sehari-hari warganya. Nama "Cedi" berasal dari sebuah kata lokal yang berarti cangkang cowrie, yang dahulu digunakan sebagai bentuk mata uang di wilayah tersebut.
Seperti halnya mata uang nasional lainnya, Cedi Ghana digunakan untuk segala jenis transaksi moneter, seperti pembelian dan penjualan barang serta jasa, pembayaran pajak, dan pelunasan utang. Mata uang ini merupakan alat tukar yang memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam negeri. Selain itu, Cedi Ghana juga berfungsi sebagai standar nilai, memungkinkan bisnis dan individu dengan mudah mengukur dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa.
Di pasar valuta asing internasional, Cedi Ghana diperdagangkan terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar Cedi terhadap mata uang lain ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Fluktuasi nilai Cedi ini dapat berdampak signifikan pada perekonomian Ghana, memengaruhi harga impor dan ekspor, investasi, bahkan biaya hidup.
Cedi Ghana tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin-koin tersebut tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 20, dan 50 pesewa, serta 1 dan 2 cedi. Uang kertas tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 cedi. Setiap uang kertas dan koin dilengkapi dengan identitas unik serta fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan.
Sebagai kesimpulan, Cedi Ghana merupakan komponen penting dalam infrastruktur ekonomi Ghana. Sebagai mata uang fiat nasional, Cedi Ghana memfasilitasi transaksi ekonomi, berfungsi sebagai penyimpan nilai, dan menjadi satuan akuntansi. Nilai tukarnya terhadap mata uang lain mencerminkan kondisi kesehatan dan stabilitas ekonomi Ghana.
Pasangan Perdagangan FOLKS yang Tersedia di MEXC
Pelajari Cara Membeli Folks Finance
Ingin menambahkan Folks Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Folks Finance › atau Mulai sekarang ›
FOLKS dan GHS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Folks Finance (FOLKS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Folks Finance
- Harga Saat Ini (USD): $3.577
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FOLKS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GHS, harga USD FOLKS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FOLKS] [FOLKS ke USD]
Cedi Ghana (GHS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GHS/USD): 0.09336203406743279
- Perubahan 7 Hari: +6.55%
- Tren 30 Hari: +6.55%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GHS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FOLKS yang sama.
- GHS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FOLKS dengan GHS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FOLKS ke GHS?
Kurs antara Folks Finance (FOLKS) dan Cedi Ghana (GHS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FOLKS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FOLKS ke GHS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GHS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GHS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GHS. Ketika GHS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FOLKS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Folks Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FOLKS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GHS.
Konversikan FOLKS ke GHS Seketika
Gunakan konverter FOLKS ke GHS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FOLKS ke GHS?
Masukkan Jumlah FOLKS
Mulailah dengan memasukkan jumlah FOLKS yang ingin Anda konversi ke GHS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FOLKS ke GHS Secara Live
Lihat kurs FOLKS ke GHS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FOLKS dan GHS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FOLKS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FOLKS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FOLKS ke GHS dihitung?
Perhitungan kurs FOLKS ke GHS didasarkan pada nilai FOLKS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GHS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FOLKS ke GHS begitu sering berubah?
Kurs FOLKS ke GHS sangat sering berubah karena Folks Finance dan Cedi Ghana terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FOLKS ke GHS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FOLKS ke GHS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FOLKS ke GHS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FOLKS ke GHS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FOLKS ke GHS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FOLKS terhadap GHS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FOLKS terhadap GHS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FOLKS ke GHS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GHS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FOLKS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FOLKS ke GHS?
Halving Folks Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FOLKS ke GHS.
Bisakah saya membandingkan kurs FOLKS ke GHS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FOLKS keGHS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FOLKS ke GHS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Folks Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FOLKS ke GHS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GHS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FOLKS ke GHS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Folks Finance dan Cedi Ghana?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Folks Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FOLKS ke GHS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GHS Anda ke FOLKS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FOLKS ke GHS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FOLKS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FOLKS ke GHS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FOLKS ke GHS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GHS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FOLKS ke GHS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
