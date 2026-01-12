Lilangeni Swazi adalah mata uang resmi Kerajaan Eswatini, yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, sebuah negara kecil di Afrika bagian selatan. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Eswatini, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan nilai mata uang tersebut. Lilangeni Swazi memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena digunakan untuk semua jenis transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari hingga operasi bisnis skala besar.

Dalam bentuk fisik, Lilangeni Swazi tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin hadir dalam berbagai pecahan, antara lain 10, 20, dan 50 sen, serta 1, 2, dan 5 emalangeni, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 10, 20, 50, 100, dan 200 emalangeni. Istilah "lilangeni" digunakan dalam bentuk tunggal, sedangkan "emalangeni" digunakan untuk bentuk jamak. Konvensi penamaan ini sangat terkait erat dengan budaya dan bahasa Swazi.

Lilangeni Swazi dikaitkan secara paritas dengan Rand Afrika Selatan, artinya satu Lilangeni sama dengan satu Rand. Hal ini disebabkan oleh partisipasi Eswatini dalam Area Moneter Bersama (CMA), yang juga mencakup Lesotho dan Namibia. Pengaturan ini memungkinkan pergerakan dan pertukaran Rand secara bebas di dalam Eswatini, sehingga wajar jika kedua mata uang tersebut beredar bersama-sama. Namun, Lilangeni bukanlah alat pembayaran sah di luar Eswatini.

Sebagai mata uang fiat, nilai Lilangeni Swazi tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya. Bank Sentral Eswatini memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian, yang dapat memengaruhi tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi.

Sebagai kesimpulan, Lilangeni Swazi bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan dan kemandirian ekonomi Eswatini. Mata uang ini memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara dan esensial bagi kelancaran perekonomian. Pengelolaan Lilangeni oleh Bank Sentral Eswatini sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan nilai mata uang tersebut di tengah perubahan ekonomi global.