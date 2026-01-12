Tabel Konversi Folks Finance ke Dinar Tunisia
Tabel Konversi FOLKS ke TND
- 1 FOLKS10.46 TND
- 2 FOLKS20.92 TND
- 3 FOLKS31.38 TND
- 4 FOLKS41.84 TND
- 5 FOLKS52.30 TND
- 6 FOLKS62.75 TND
- 7 FOLKS73.21 TND
- 8 FOLKS83.67 TND
- 9 FOLKS94.13 TND
- 10 FOLKS104.59 TND
- 50 FOLKS522.95 TND
- 100 FOLKS1,045.90 TND
- 1,000 FOLKS10,459.02 TND
- 5,000 FOLKS52,295.10 TND
- 10,000 FOLKS104,590.19 TND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Folks Finance ke Dinar Tunisia (FOLKS ke TND) di berbagai rentang nilai, dari 1 FOLKS hingga 10,000 FOLKS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FOLKS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FOLKS ke TND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TND ke FOLKS
- 1 TND0.09561 FOLKS
- 2 TND0.1912 FOLKS
- 3 TND0.2868 FOLKS
- 4 TND0.3824 FOLKS
- 5 TND0.4780 FOLKS
- 6 TND0.5736 FOLKS
- 7 TND0.6692 FOLKS
- 8 TND0.7648 FOLKS
- 9 TND0.8605 FOLKS
- 10 TND0.9561 FOLKS
- 50 TND4.780 FOLKS
- 100 TND9.561 FOLKS
- 1,000 TND95.61 FOLKS
- 5,000 TND478.05 FOLKS
- 10,000 TND956.1 FOLKS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dinar Tunisia ke Folks Finance (TND ke FOLKS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TND hingga 10,000 TND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Folks Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Folks Finance (FOLKS) saat ini diperdagangkan seharga DT 10.46 TND , yang mencerminkan perubahan -0.22% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai DT-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar DT-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Folks Finance Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.22%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren FOLKS ke TND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Folks Finance terhadap TND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Folks Finance saat ini.
Ringkasan Konversi FOLKS ke TND
Per | 1 FOLKS = 10.46 TND | 1 TND = 0.09561 FOLKS
Kurs untuk 1 FOLKS ke TND hari ini adalah 10.46 TND.
Pembelian 5 FOLKS akan dikenai biaya 52.30 TND, sedangkan 10 FOLKS memiliki nilai 104.59 TND.
1 TND dapat di-trade dengan 0.09561 FOLKS.
50 TND dapat dikonversi ke 4.780 FOLKS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FOLKS ke TND telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.22%, sehingga mencapai high senilai -- TND dan low senilai -- TND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FOLKS adalah -- TND yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FOLKS telah berubah sebesar -- TND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Folks Finance (FOLKS)
Setelah menghitung harga Folks Finance (FOLKS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Folks Finance
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FOLKS ke TND
Dalam 24 jam terakhir, Folks Finance (FOLKS) telah berfluktuasi antara -- TND dan -- TND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 9.706297810131273 TND dan high 11.844377895042506 TND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FOLKS ke TND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|DT 11.01
|DT 11.83
|DT 144.68
|DT 144.68
|Low
|DT 10.16
|DT 9.69
|DT 9.69
|DT 2.92
|Rata-rata
|DT 10.36
|DT 10.71
|DT 19.68
|DT 23.31
|Volatilitas
|+8.26%
|+18.59%
|+304.76%
|+4,840.00%
|Perubahan
|+1.82%
|-8.98%
|-76.36%
|+257.40%
Prakiraan Harga Folks Finance dalam TND untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Folks Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FOLKS ke TND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FOLKS untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Folks Finance dapat mencapai sekitar DT10.98 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FOLKS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FOLKS mungkin naik menjadi sekitar DT12.71 TND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Folks Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Dinar Tunisia
Dinar Tunisia (TND), mata uang resmi Tunisia, jauh lebih dari sekadar alat tukar biasa. Ia merupakan simbol kuat dari ketahanan ekonomi dan warisan budaya yang kaya milik negara ini. Diperkenalkan pada tahun 1960, tak lama setelah Tunisia merdeka dari Prancis, Dinar—yang sering dilambangkan dengan د.ت—menggantikan Franc Tunisia dan menandai dimulainya perjalanan negara menuju kedaulatan ekonomi yang mandiri.
Dalam kehidupan sehari-hari warga Tunisia, Dinar memegang peran penting. Semua upah, harga, dan layanan dihitung serta ditransaksikan dalam Dinar. Mata uang ini mencerminkan aktivitas ekonomi negara, mencakup sektor-sektor utama seperti pertanian, pariwisata, tekstil, dan manufaktur. Dinar mendukung sektor-sektor tersebut, memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selain itu, warga Tunisia yang tinggal di luar negeri mengirimkan remitansi pulang ke tanah air, yang kemudian dikonversi menjadi Dinar. Dana-dana ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, mendukung keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bank Sentral Tunisia mengelola Dinar dan memiliki tugas krusial untuk menjaga stabilitasnya. Kebijakan moneter bank berfokus pada stabilisasi mata uang, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas Dinar tidak hanya penting bagi kesehatan ekonomi negara, tetapi juga untuk menanamkan kepercayaan di kalangan investor lokal maupun internasional. Oleh karena itu, peran bank sentral dalam mengelola Dinar sangatlah vital bagi perekonomian Tunisia.
Stabilitas Dinar juga sangat penting bagi perdagangan internasional. Nilai Dinar berdampak langsung pada harga ekspor Tunisia, karena memengaruhi daya saing produk-produk seperti minyak zaitun, tekstil, dan hasil pertanian di pasar global. Oleh karena itu, Dinar yang stabil sangat diperlukan untuk mempertahankan harga ekspor yang kompetitif dan menarik investasi asing langsung.
Desain serta simbolisme Dinar Tunisia juga memiliki makna budaya yang besar. Uang kertas dan koin Dinar memperlihatkan gambar tokoh-tokoh bersejarah, landmark kuno, serta simbol-simbol seni dan keindahan alam Tunisia. Desain-desain ini bukan sekadar untuk transaksi finansial semata; mereka menyampaikan cerita tentang masa lalu dan masa kini Tunisia, memupuk rasa identitas dan kebanggaan nasional.
Akhirnya, perlu dicatat bahwa Dinar Tunisia juga telah mencatat jejaknya dalam dunia mata uang kripto. Menurut data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC, salah satu pasangan mata uang Zerebro yang paling populer adalah ZEREBRO terhadap TND, yang menunjukkan bahwa Dinar Tunisia secara aktif terlibat dalam lanskap mata uang digital yang berkembang pesat.
Sebagai kesimpulan, Dinar Tunisia merupakan simbol kokoh dari ketahanan ekonomi dan warisan budaya Tunisia. Dinar ini merupakan bukti perjalanan negara menuju kedaulatan ekonomi serta merupakan komponen penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Mulai dari transaksi sehari-hari dan perdagangan internasional, hingga remitansi dan simbolisme budaya, Dinar memegang peran sentral dalam kehidupan ekonomi dan budaya Tunisia.
Pasangan Perdagangan FOLKS yang Tersedia di MEXC
FOLKS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FOLKS, yang mencakup pasar tempat Folks Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FOLKS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
FOLKSUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FOLKS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Folks Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Folks Finance
Ingin menambahkan Folks Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Folks Finance › atau Mulai sekarang ›
FOLKS dan TND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Folks Finance (FOLKS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Folks Finance
- Harga Saat Ini (USD): $3.571
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FOLKS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TND, harga USD FOLKS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FOLKS] [FOLKS ke USD]
Dinar Tunisia (TND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TND/USD): 0.34187566665755
- Perubahan 7 Hari: -0.21%
- Tren 30 Hari: -0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FOLKS yang sama.
- TND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs FOLKS ke TND?
Kurs antara Folks Finance (FOLKS) dan Dinar Tunisia (TND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FOLKS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FOLKS ke TND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TND. Ketika TND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FOLKS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Folks Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FOLKS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TND.
Konversikan FOLKS ke TND Seketika
Gunakan konverter FOLKS ke TND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FOLKS ke TND?
Masukkan Jumlah FOLKS
Mulailah dengan memasukkan jumlah FOLKS yang ingin Anda konversi ke TND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FOLKS ke TND Secara Live
Lihat kurs FOLKS ke TND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FOLKS dan TND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FOLKS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FOLKS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FOLKS ke TND dihitung?
Perhitungan kurs FOLKS ke TND didasarkan pada nilai FOLKS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FOLKS ke TND begitu sering berubah?
Kurs FOLKS ke TND sangat sering berubah karena Folks Finance dan Dinar Tunisia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FOLKS ke TND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FOLKS ke TND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FOLKS ke TND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FOLKS ke TND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FOLKS ke TND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FOLKS terhadap TND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FOLKS terhadap TND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FOLKS ke TND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FOLKS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FOLKS ke TND?
Halving Folks Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FOLKS ke TND.
Bisakah saya membandingkan kurs FOLKS ke TND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FOLKS keTND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FOLKS ke TND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Folks Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FOLKS ke TND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FOLKS ke TND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Folks Finance dan Dinar Tunisia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Folks Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FOLKS ke TND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TND Anda ke FOLKS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FOLKS ke TND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FOLKS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FOLKS ke TND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FOLKS ke TND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FOLKS ke TND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Folks Finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Folks Finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.