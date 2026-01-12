Tabel Konversi Folks Finance ke Ringgit Malaysia
Tabel Konversi FOLKS ke MYR
- 1 FOLKS14.54 MYR
- 2 FOLKS29.08 MYR
- 3 FOLKS43.63 MYR
- 4 FOLKS58.17 MYR
- 5 FOLKS72.71 MYR
- 6 FOLKS87.25 MYR
- 7 FOLKS101.79 MYR
- 8 FOLKS116.34 MYR
- 9 FOLKS130.88 MYR
- 10 FOLKS145.42 MYR
- 50 FOLKS727.11 MYR
- 100 FOLKS1,454.21 MYR
- 1,000 FOLKS14,542.14 MYR
- 5,000 FOLKS72,710.70 MYR
- 10,000 FOLKS145,421.39 MYR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Folks Finance ke Ringgit Malaysia (FOLKS ke MYR) di berbagai rentang nilai, dari 1 FOLKS hingga 10,000 FOLKS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FOLKS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MYR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FOLKS ke MYR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MYR ke FOLKS
- 1 MYR0.06876 FOLKS
- 2 MYR0.1375 FOLKS
- 3 MYR0.2062 FOLKS
- 4 MYR0.2750 FOLKS
- 5 MYR0.3438 FOLKS
- 6 MYR0.4125 FOLKS
- 7 MYR0.4813 FOLKS
- 8 MYR0.5501 FOLKS
- 9 MYR0.6188 FOLKS
- 10 MYR0.6876 FOLKS
- 50 MYR3.438 FOLKS
- 100 MYR6.876 FOLKS
- 1,000 MYR68.76 FOLKS
- 5,000 MYR343.8 FOLKS
- 10,000 MYR687.6 FOLKS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ringgit Malaysia ke Folks Finance (MYR ke FOLKS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MYR hingga 10,000 MYR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Folks Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MYR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Folks Finance (FOLKS) saat ini diperdagangkan seharga RM 14.54 MYR , yang mencerminkan perubahan -0.22% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Folks Finance Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.22%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren FOLKS ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Folks Finance terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Folks Finance saat ini.
Ringkasan Konversi FOLKS ke MYR
Per | 1 FOLKS = 14.54 MYR | 1 MYR = 0.06876 FOLKS
Kurs untuk 1 FOLKS ke MYR hari ini adalah 14.54 MYR.
Pembelian 5 FOLKS akan dikenai biaya 72.71 MYR, sedangkan 10 FOLKS memiliki nilai 145.42 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 0.06876 FOLKS.
50 MYR dapat dikonversi ke 3.438 FOLKS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FOLKS ke MYR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.22%, sehingga mencapai high senilai -- MYR dan low senilai -- MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FOLKS adalah -- MYR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FOLKS telah berubah sebesar -- MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Folks Finance (FOLKS)
Setelah menghitung harga Folks Finance (FOLKS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Folks Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FOLKS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Folks Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FOLKS ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, Folks Finance (FOLKS) telah berfluktuasi antara -- MYR dan -- MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 13.495561427469987 MYR dan high 16.468331446194515 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FOLKS ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 15.31
|RM 16.45
|RM 201.17
|RM 201.17
|Low
|RM 14.13
|RM 13.47
|RM 13.47
|RM 4.07
|Rata-rata
|RM 14.41
|RM 14.9
|RM 27.36
|RM 32.41
|Volatilitas
|+8.26%
|+18.59%
|+304.76%
|+4,840.00%
|Perubahan
|+1.71%
|-9.09%
|-76.39%
|+257.00%
Prakiraan Harga Folks Finance dalam MYR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Folks Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FOLKS ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FOLKS untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Folks Finance dapat mencapai sekitar RM15.27 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FOLKS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FOLKS mungkin naik menjadi sekitar RM17.68 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Folks Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Ringgit Malaysia
Ringgit Malaysia, yang dilambangkan dengan kode mata uang MYR, adalah mata uang resmi negara Malaysia. Mata uang ini diterbitkan oleh bank sentral negara tersebut, yaitu Bank Negara Malaysia. Sebagai mata uang fiat, Ringgit Malaysia ditetapkan sebagai alat pembayaran sah oleh pemerintah, artinya mata uang ini diakui untuk transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara, berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai ukuran standar untuk menentukan harga barang dan jasa.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Ringgit Malaysia digunakan dalam berbagai macam cara, mulai dari transaksi sederhana seperti pembelian bahan makanan dan pembayaran tagihan, hingga transaksi skala besar seperti investasi bisnis dan pendanaan pemerintah. Ringgit juga dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut sen, mirip dengan bagaimana satu dolar dibagi menjadi sen. Pembagian ini memungkinkan penghitungan yang presisi dalam transaksi, sehingga cocok untuk berbagai aktivitas ekonomi.
Nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap mata uang lainnya fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Fluktuasi ini dapat memengaruhi biaya impor dan ekspor, serta tingkat kesejahteraan negara di panggung internasional.
Selama bertahun-tahun, Ringgit Malaysia telah mengalami beberapa perubahan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi. Namun, perubahan-perubahan ini dikelola oleh bank sentral guna memastikan stabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang tersebut. Proses ini merupakan bagian dari peran luas bank sentral dalam mengelola kebijakan moneter negara.
Di era digital, Ringgit Malaysia juga telah beradaptasi dengan meningkatnya transaksi elektronik. Kini banyak warga Malaysia menggunakan dompet digital dan perbankan online, yang melibatkan transfer Ringgit secara elektronik. Meskipun demikian, uang kertas dan koin Ringgit fisik tetap memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama di daerah pedesaan dan untuk transaksi skala kecil.
Sebagai kesimpulan, sebagai mata uang fiat, Ringgit Malaysia memainkan peran vital dalam perekonomian Malaysia. Mata uang ini berfungsi sebagai alat tukar untuk semua aktivitas ekonomi di dalam negeri, dan nilainya dikelola oleh bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi.
FOLKS dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Folks Finance (FOLKS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Folks Finance
- Harga Saat Ini (USD): $3.571
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FOLKS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD FOLKS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FOLKS] [FOLKS ke USD]
Ringgit Malaysia (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): 0.24588432666913043
- Perubahan 7 Hari: +0.74%
- Tren 30 Hari: +0.74%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FOLKS yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FOLKS dengan MYR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FOLKS ke MYR?
Kurs antara Folks Finance (FOLKS) dan Ringgit Malaysia (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FOLKS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FOLKS ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FOLKS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Folks Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FOLKS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
Konversikan FOLKS ke MYR Seketika
Gunakan konverter FOLKS ke MYR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FOLKS ke MYR?
Masukkan Jumlah FOLKS
Mulailah dengan memasukkan jumlah FOLKS yang ingin Anda konversi ke MYR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FOLKS ke MYR Secara Live
Lihat kurs FOLKS ke MYR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FOLKS dan MYR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FOLKS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FOLKS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FOLKS ke MYR dihitung?
Perhitungan kurs FOLKS ke MYR didasarkan pada nilai FOLKS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FOLKS ke MYR begitu sering berubah?
Kurs FOLKS ke MYR sangat sering berubah karena Folks Finance dan Ringgit Malaysia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FOLKS ke MYR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FOLKS ke MYR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FOLKS ke MYR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FOLKS ke MYR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FOLKS ke MYR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FOLKS terhadap MYR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FOLKS terhadap MYR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FOLKS ke MYR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FOLKS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FOLKS ke MYR?
Halving Folks Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FOLKS ke MYR.
Bisakah saya membandingkan kurs FOLKS ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FOLKS keMYR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FOLKS ke MYR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Folks Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FOLKS ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MYR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FOLKS ke MYR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Folks Finance dan Ringgit Malaysia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Folks Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FOLKS ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MYR Anda ke FOLKS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FOLKS ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FOLKS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FOLKS ke MYR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FOLKS ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MYR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FOLKS ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
