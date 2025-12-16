Tabel Konversi GMX ke Rwandan Franc
Tabel Konversi GMX ke RWF
- 1 GMX11,869.49 RWF
- 2 GMX23,738.98 RWF
- 3 GMX35,608.47 RWF
- 4 GMX47,477.96 RWF
- 5 GMX59,347.45 RWF
- 6 GMX71,216.94 RWF
- 7 GMX83,086.43 RWF
- 8 GMX94,955.93 RWF
- 9 GMX106,825.42 RWF
- 10 GMX118,694.91 RWF
- 50 GMX593,474.53 RWF
- 100 GMX1,186,949.07 RWF
- 1,000 GMX11,869,490.68 RWF
- 5,000 GMX59,347,453.40 RWF
- 10,000 GMX118,694,906.80 RWF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GMX ke Rwandan Franc (GMX ke RWF) di berbagai rentang nilai, dari 1 GMX hingga 10,000 GMX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GMX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar RWF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GMX ke RWF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi RWF ke GMX
- 1 RWF0.0{4}8424 GMX
- 2 RWF0.0001684 GMX
- 3 RWF0.0002527 GMX
- 4 RWF0.0003369 GMX
- 5 RWF0.0004212 GMX
- 6 RWF0.0005054 GMX
- 7 RWF0.0005897 GMX
- 8 RWF0.0006739 GMX
- 9 RWF0.0007582 GMX
- 10 RWF0.0008424 GMX
- 50 RWF0.004212 GMX
- 100 RWF0.008424 GMX
- 1,000 RWF0.08424 GMX
- 5,000 RWF0.4212 GMX
- 10,000 RWF0.8424 GMX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rwandan Franc ke GMX (RWF ke GMX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 RWF hingga 10,000 RWF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GMX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah RWF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GMX (GMX) saat ini diperdagangkan seharga RF 11,869.49 RWF , yang mencerminkan perubahan -0.78% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RF185.23M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RF122.97B RWF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GMX Harga khusus dari kami.
15.11B RWF
Suplai Peredaran
185.23M
Volume Trading 24 Jam
122.97B RWF
Kapitalisasi Pasar
-0.78%
Perubahan Harga (1 Hari)
RF 8.245
High 24 Jam
RF 7.972
Low 24 Jam
Grafik tren GMX ke RWF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GMX terhadap RWF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GMX saat ini.
Ringkasan Konversi GMX ke RWF
Per | 1 GMX = 11,869.49 RWF | 1 RWF = 0.0{4}8424 GMX
Kurs untuk 1 GMX ke RWF hari ini adalah 11,869.49 RWF.
Pembelian 5 GMX akan dikenai biaya 59,347.45 RWF, sedangkan 10 GMX memiliki nilai 118,694.91 RWF.
1 RWF dapat di-trade dengan 0.0{4}8424 GMX.
50 RWF dapat dikonversi ke 0.004212 GMX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMX ke RWF telah berubah sebesar -9.15% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.78%, sehingga mencapai high senilai 12,021.121564129999 RWF dan low senilai 11,623.090492328001 RWF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMX adalah 12,403.114753918 RWF yang menunjukkan perubahan -4.31% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMX telah berubah sebesar -11,560.396953546 RWF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -49.35% pada nilainya.
Semua Tentang GMX (GMX)
Setelah menghitung harga GMX (GMX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GMX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GMX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GMX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMX ke RWF
Dalam 24 jam terakhir, GMX (GMX) telah berfluktuasi antara 11,623.090492328001 RWF dan 12,021.121564129999 RWF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 11,623.090492328001 RWF dan high 13,569.506173118001 RWF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMX ke RWF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RF 12013.83
|RF 13559.3
|RF 13617.61
|RF 26827
|Low
|RF 11620.17
|RF 11620.17
|RF 10920.33
|RF 4928
|Rata-rata
|RF 11824.29
|RF 12392.9
|RF 12567.86
|RF 15950.4
|Volatilitas
|+3.36%
|+14.96%
|+21.75%
|+94.88%
|Perubahan
|+0.21%
|-8.76%
|-4.27%
|-48.55%
Prakiraan Harga GMX dalam RWF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GMX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMX ke RWF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GMX dapat mencapai sekitar RF12,462.97RWF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMX mungkin naik menjadi sekitar RF15,148.81 RWF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GMX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
GMX dan RWF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GMX (GMX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GMX
- Harga Saat Ini (USD): $8.141
- Perubahan 7 Hari: -9.15%
- Tren 30 Hari: -4.31%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RWF, harga USD GMX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMX] [GMX ke USD]
Rwandan Franc (RWF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RWF/USD): 0.0006858761019938751
- Perubahan 7 Hari: -0.30%
- Tren 30 Hari: -0.30%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RWF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMX yang sama.
- RWF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GMX dengan RWF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GMX ke RWF?
Kurs antara GMX (GMX) dan Rwandan Franc (RWF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMX ke RWF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RWF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RWF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RWF. Ketika RWF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GMX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RWF.
Konversikan GMX ke RWF Seketika
Gunakan konverter GMX ke RWF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GMX ke RWF?
Masukkan Jumlah GMX
Mulailah dengan memasukkan jumlah GMX yang ingin Anda konversi ke RWF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GMX ke RWF Secara Live
Lihat kurs GMX ke RWF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GMX dan RWF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GMX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GMX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GMX ke RWF dihitung?
Perhitungan kurs GMX ke RWF didasarkan pada nilai GMX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke RWF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GMX ke RWF begitu sering berubah?
Kurs GMX ke RWF sangat sering berubah karena GMX dan Rwandan Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GMX ke RWF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GMX ke RWF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GMX ke RWF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GMX ke RWF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GMX ke RWF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GMX terhadap RWF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GMX terhadap RWF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GMX ke RWF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan RWF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GMX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMX ke RWF?
Halving GMX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GMX ke RWF.
Bisakah saya membandingkan kurs GMX ke RWF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMX keRWF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMX ke RWF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GMX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMX ke RWF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas RWF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GMX ke RWF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GMX dan Rwandan Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GMX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GMX ke RWF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan RWF Anda ke GMX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GMX ke RWF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GMX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GMX ke RWF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GMX ke RWF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai RWF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMX ke RWF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
