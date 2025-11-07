BursaDEX+
Harga live GMX hari ini adalah 8.932 USD. Lacak informasi harga aktual GMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GMX

Info Harga GMX

Penjelasan GMX

Whitepaper GMX

Situs Web Resmi GMX

Tokenomi GMX

Prakiraan Harga GMX

Riwayat GMX

Panduan Membeli GMX

Konverter GMX ke Mata Uang Fiat

Spot GMX

Futures USDT-M GMX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GMX

Harga GMX(GMX)

Harga Live 1 GMX ke USD:

$8.928
$8.928$8.928
+1.27%1D
USD
Grafik Harga Live GMX (GMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:30 (UTC+8)

Informasi Harga GMX (GMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 8.72
$ 8.72$ 8.72
Low 24 Jam
$ 9.115
$ 9.115$ 9.115
High 24 Jam

$ 8.72
$ 8.72$ 8.72

$ 9.115
$ 9.115$ 9.115

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 4.878502133196772
$ 4.878502133196772$ 4.878502133196772

-0.22%

+1.27%

-7.23%

-7.23%

Harga aktual GMX (GMX) adalah $ 8.932. Selama 24 jam terakhir, GMX diperdagangkan antara low $ 8.72 dan high $ 9.115, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGMX adalah $ 90.88797255032739, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 4.878502133196772.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GMX telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +1.27% selama 24 jam, dan -7.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GMX (GMX)

No.313

$ 92.40M
$ 92.40M$ 92.40M

$ 496.15K
$ 496.15K$ 496.15K

$ 118.35M
$ 118.35M$ 118.35M

10.34M
10.34M 10.34M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,344,779.78101428
10,344,779.78101428 10,344,779.78101428

78.07%

ARB

Kapitalisasi Pasar GMX saat ini adalah $ 92.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 496.15K. Suplai beredar GMX adalah 10.34M, dan total suplainya sebesar 10344779.78101428. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.35M.

Riwayat Harga GMX (GMX) USD

Pantau perubahan harga GMX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.11196+1.27%
30 Days$ -5.418-37.76%
60 Hari$ -5.388-37.63%
90 Hari$ -5.508-38.15%
Perubahan Harga GMX Hari Ini

Hari ini, GMX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.11196 (+1.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GMX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -5.418 (-37.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GMX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GMX terlihat mengalami perubahan $ -5.388 (-37.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GMX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.508 (-38.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GMX (GMX)?

Lihat halaman Riwayat Harga GMX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GMX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GMX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GMX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GMX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GMX (USD)

Berapa nilai GMX (GMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GMX (GMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GMX.

Cek prediksi harga GMX sekarang!

Tokenomi GMX (GMX)

Memahami tokenomi GMX (GMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GMX sekarang!

Cara membeli GMX (GMX)

Ingin mengetahui cara membeli GMX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GMX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GMX ke Mata Uang Lokal

1 GMX(GMX) ke VND
235,045.58
1 GMX(GMX) ke AUD
A$13.75528
1 GMX(GMX) ke GBP
6.78832
1 GMX(GMX) ke EUR
7.68152
1 GMX(GMX) ke USD
$8.932
1 GMX(GMX) ke MYR
RM37.33576
1 GMX(GMX) ke TRY
376.84108
1 GMX(GMX) ke JPY
¥1,357.664
1 GMX(GMX) ke ARS
ARS$12,963.63684
1 GMX(GMX) ke RUB
725.63568
1 GMX(GMX) ke INR
792.00044
1 GMX(GMX) ke IDR
Rp148,866.60712
1 GMX(GMX) ke PHP
527.16664
1 GMX(GMX) ke EGP
￡E.422.4836
1 GMX(GMX) ke BRL
R$47.7862
1 GMX(GMX) ke CAD
C$12.59412
1 GMX(GMX) ke BDT
1,089.79332
1 GMX(GMX) ke NGN
12,851.71888
1 GMX(GMX) ke COP
$34,222.15412
1 GMX(GMX) ke ZAR
R.155.14884
1 GMX(GMX) ke UAH
375.67992
1 GMX(GMX) ke TZS
T.Sh.21,945.924
1 GMX(GMX) ke VES
Bs2,027.564
1 GMX(GMX) ke CLP
$8,422.876
1 GMX(GMX) ke PKR
Rs2,524.54048
1 GMX(GMX) ke KZT
4,698.49996
1 GMX(GMX) ke THB
฿289.3968
1 GMX(GMX) ke TWD
NT$276.80268
1 GMX(GMX) ke AED
د.إ32.78044
1 GMX(GMX) ke CHF
Fr7.1456
1 GMX(GMX) ke HKD
HK$69.40164
1 GMX(GMX) ke AMD
֏3,415.5968
1 GMX(GMX) ke MAD
.د.م83.0676
1 GMX(GMX) ke MXN
$165.86724
1 GMX(GMX) ke SAR
ريال33.495
1 GMX(GMX) ke ETB
Br1,374.54548
1 GMX(GMX) ke KES
KSh1,153.65712
1 GMX(GMX) ke JOD
د.أ6.332788
1 GMX(GMX) ke PLN
32.78044
1 GMX(GMX) ke RON
лв39.3008
1 GMX(GMX) ke SEK
kr85.47924
1 GMX(GMX) ke BGN
лв15.09508
1 GMX(GMX) ke HUF
Ft2,986.23556
1 GMX(GMX) ke CZK
188.10792
1 GMX(GMX) ke KWD
د.ك2.733192
1 GMX(GMX) ke ILS
29.20764
1 GMX(GMX) ke BOB
Bs61.6308
1 GMX(GMX) ke AZN
15.1844
1 GMX(GMX) ke TJS
SM82.35304
1 GMX(GMX) ke GEL
24.20572
1 GMX(GMX) ke AOA
Kz8,186.98188
1 GMX(GMX) ke BHD
.د.ب3.358432
1 GMX(GMX) ke BMD
$8.932
1 GMX(GMX) ke DKK
kr57.70072
1 GMX(GMX) ke HNL
L235.26888
1 GMX(GMX) ke MUR
410.872
1 GMX(GMX) ke NAD
$155.14884
1 GMX(GMX) ke NOK
kr91.01708
1 GMX(GMX) ke NZD
$15.80964
1 GMX(GMX) ke PAB
B/.8.932
1 GMX(GMX) ke PGK
K37.5144
1 GMX(GMX) ke QAR
ر.ق32.51248
1 GMX(GMX) ke RSD
дин.906.33004
1 GMX(GMX) ke UZS
soʻm107,614.43308
1 GMX(GMX) ke ALL
L748.9482
1 GMX(GMX) ke ANG
ƒ15.98828
1 GMX(GMX) ke AWG
ƒ16.0776
1 GMX(GMX) ke BBD
$17.864
1 GMX(GMX) ke BAM
KM15.09508
1 GMX(GMX) ke BIF
Fr26,340.468
1 GMX(GMX) ke BND
$11.6116
1 GMX(GMX) ke BSD
$8.932
1 GMX(GMX) ke JMD
$1,432.2462
1 GMX(GMX) ke KHR
35,871.44792
1 GMX(GMX) ke KMF
Fr3,751.44
1 GMX(GMX) ke LAK
194,173.90916
1 GMX(GMX) ke LKR
රු2,723.09884
1 GMX(GMX) ke MDL
L151.844
1 GMX(GMX) ke MGA
Ar40,234.194
1 GMX(GMX) ke MOP
P71.456
1 GMX(GMX) ke MVR
137.5528
1 GMX(GMX) ke MWK
MK15,506.93452
1 GMX(GMX) ke MZN
MT571.2014
1 GMX(GMX) ke NPR
रु1,265.6644
1 GMX(GMX) ke PYG
63,345.744
1 GMX(GMX) ke RWF
Fr12,960.332
1 GMX(GMX) ke SBD
$73.51036
1 GMX(GMX) ke SCR
134.4266
1 GMX(GMX) ke SRD
$343.882
1 GMX(GMX) ke SVC
$78.06568
1 GMX(GMX) ke SZL
L155.05952
1 GMX(GMX) ke TMT
m31.262
1 GMX(GMX) ke TND
د.ت26.429788
1 GMX(GMX) ke TTD
$60.46964
1 GMX(GMX) ke UGX
Sh31,226.272
1 GMX(GMX) ke XAF
Fr5,064.444
1 GMX(GMX) ke XCD
$24.1164
1 GMX(GMX) ke XOF
Fr5,064.444
1 GMX(GMX) ke XPF
Fr919.996
1 GMX(GMX) ke BWP
P120.1354
1 GMX(GMX) ke BZD
$17.95332
1 GMX(GMX) ke CVE
$856.04288
1 GMX(GMX) ke DJF
Fr1,580.964
1 GMX(GMX) ke DOP
$574.41692
1 GMX(GMX) ke DZD
د.ج1,166.16192
1 GMX(GMX) ke FJD
$20.36496
1 GMX(GMX) ke GNF
Fr77,663.74
1 GMX(GMX) ke GTQ
Q68.41912
1 GMX(GMX) ke GYD
$1,868.21712
1 GMX(GMX) ke ISK
kr1,125.432

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GMX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GMX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GMX

Berapa nilai GMX (GMX) hari ini?
Harga live GMX dalam USD adalah 8.932 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GMX ke USD saat ini?
Harga GMX ke USD saat ini adalah $ 8.932. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GMX?
Kapitalisasi pasar GMX adalah $ 92.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GMX?
Suplai beredar GMX adalah 10.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GMX?
GMX mencapai harga ATH sebesar 90.88797255032739 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GMX?
GMX mencapai harga ATL 4.878502133196772 USD.
Berapa volume perdagangan GMX?
Volume perdagangan 24 jam live GMX adalah $ 496.15K USD.
Akankah harga GMX naik lebih tinggi tahun ini?
GMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GMX (GMX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Kalkulator GMX ke USD

Jumlah

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 8.932 USD

Perdagangkan GMX

GMX/USDT
$8.928
$8.928$8.928
+1.24%

