Tabel Konversi IO ke Vanuatu Vatu
Tabel Konversi IO ke VUV
- 1 IO25.40 VUV
- 2 IO50.79 VUV
- 3 IO76.19 VUV
- 4 IO101.59 VUV
- 5 IO126.99 VUV
- 6 IO152.38 VUV
- 7 IO177.78 VUV
- 8 IO203.18 VUV
- 9 IO228.57 VUV
- 10 IO253.97 VUV
- 50 IO1,269.86 VUV
- 100 IO2,539.71 VUV
- 1,000 IO25,397.15 VUV
- 5,000 IO126,985.75 VUV
- 10,000 IO253,971.49 VUV
Tabel di atas menampilkan konversi aktual IO ke Vanuatu Vatu (IO ke VUV) di berbagai rentang nilai, dari 1 IO hingga 10,000 IO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah IO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VUV terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah IO ke VUV khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VUV ke IO
- 1 VUV0.03937 IO
- 2 VUV0.07874 IO
- 3 VUV0.1181 IO
- 4 VUV0.1574 IO
- 5 VUV0.1968 IO
- 6 VUV0.2362 IO
- 7 VUV0.2756 IO
- 8 VUV0.3149 IO
- 9 VUV0.3543 IO
- 10 VUV0.3937 IO
- 50 VUV1.968 IO
- 100 VUV3.937 IO
- 1,000 VUV39.37 IO
- 5,000 VUV196.8 IO
- 10,000 VUV393.7 IO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vanuatu Vatu ke IO (VUV ke IO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VUV hingga 10,000 VUV. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah IO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VUV yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
IO (IO) saat ini diperdagangkan seharga VT 25.40 VUV , yang mencerminkan perubahan -2.34% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai VT36.45M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar VT6.32B VUV. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman IO Harga khusus dari kami.
30.52B VUV
Suplai Peredaran
36.45M
Volume Trading 24 Jam
6.32B VUV
Kapitalisasi Pasar
-2.34%
Perubahan Harga (1 Hari)
VT 0.221
High 24 Jam
VT 0.206
Low 24 Jam
Grafik tren IO ke VUV di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi IO terhadap VUV. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga IO saat ini.
Ringkasan Konversi IO ke VUV
Per | 1 IO = 25.40 VUV | 1 VUV = 0.03937 IO
Kurs untuk 1 IO ke VUV hari ini adalah 25.40 VUV.
Pembelian 5 IO akan dikenai biaya 126.99 VUV, sedangkan 10 IO memiliki nilai 253.97 VUV.
1 VUV dapat di-trade dengan 0.03937 IO.
50 VUV dapat dikonversi ke 1.968 IO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 IO ke VUV telah berubah sebesar -12.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.34%, sehingga mencapai high senilai 26.98447102189781 VUV dan low senilai 25.152945839416056 VUV.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 IO adalah 31.868538175182483 VUV yang menunjukkan perubahan -20.39% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, IO telah berubah sebesar -37.97362211678832 VUV, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -60.04% pada nilainya.
Semua Tentang IO (IO)
Setelah menghitung harga IO (IO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang IO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan IO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli IO, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga IO ke VUV
Dalam 24 jam terakhir, IO (IO) telah berfluktuasi antara 25.152945839416056 VUV dan 26.98447102189781 VUV, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 23.687725693430657 VUV dan high 29.670707956204378 VUV. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas IO ke VUV secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|VT 26.86
|VT 29.3
|VT 43.95
|VT 96.46
|Low
|VT 24.42
|VT 23.19
|VT 23.19
|VT 10.98
|Rata-rata
|VT 25.64
|VT 25.64
|VT 30.52
|VT 48.84
|Volatilitas
|+7.08%
|+20.59%
|+65.00%
|+136.67%
|Perubahan
|-1.88%
|-12.60%
|-20.00%
|-59.21%
Prakiraan Harga IO dalam VUV untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga IO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan IO ke VUV untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga IO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, IO dapat mencapai sekitar VT26.67VUV, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga IO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, IO mungkin naik menjadi sekitar VT32.41 VUV, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga IO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan IO yang Tersedia di MEXC
IO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot IO, yang mencakup pasar tempat IO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual IO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
IOUSDTPerpetual
|Trade
IOSTUSDTPerpetual
|Trade
AUDIOUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures IO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures IO untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli IO
Ingin menambahkan IO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli IO › atau Mulai sekarang ›
IO dan VUV dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
IO (IO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga IO
- Harga Saat Ini (USD): $0.208
- Perubahan 7 Hari: -12.66%
- Tren 30 Hari: -20.39%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk IO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VUV, harga USD IO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga IO] [IO ke USD]
Vanuatu Vatu (VUV) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VUV/USD): 0.00818907667415293
- Perubahan 7 Hari: +0.05%
- Tren 30 Hari: +0.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VUV yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah IO yang sama.
- VUV yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli IO dengan VUV secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs IO ke VUV?
Kurs antara IO (IO) dan Vanuatu Vatu (VUV) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam IO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs IO ke VUV. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VUV memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VUV
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VUV. Ketika VUV melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti IO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti IO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap IO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VUV.
Konversikan IO ke VUV Seketika
Gunakan konverter IO ke VUV kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi IO ke VUV?
Masukkan Jumlah IO
Mulailah dengan memasukkan jumlah IO yang ingin Anda konversi ke VUV menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs IO ke VUV Secara Live
Lihat kurs IO ke VUV yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang IO dan VUV.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan IO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli IO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs IO ke VUV dihitung?
Perhitungan kurs IO ke VUV didasarkan pada nilai IO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VUV menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs IO ke VUV begitu sering berubah?
Kurs IO ke VUV sangat sering berubah karena IO dan Vanuatu Vatu terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs IO ke VUV yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs IO ke VUV dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs IO ke VUV dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan IO ke VUV atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi IO ke VUV dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren IO terhadap VUV dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga IO terhadap VUV dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar IO ke VUV?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VUV, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun IO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs IO ke VUV?
Halving IO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs IO ke VUV.
Bisakah saya membandingkan kurs IO ke VUV dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs IO keVUV wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs IO ke VUV sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga IO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi IO ke VUV dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VUV dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target IO ke VUV dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi IO dan Vanuatu Vatu?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk IO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan IO ke VUV dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VUV Anda ke IO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah IO ke VUV merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga IO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar IO ke VUV dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs IO ke VUV selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VUV terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs IO ke VUV yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
