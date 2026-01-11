Prediksi Harga UNI: Target $6,29 pada Akhir Januari saat Pengujian Support Berlanjut



Ted Hisokawa



Prediksi harga UNI menunjukkan potensi pemulihan ke $6,29 jika support saat ini di $5,30 bertahan. Analisis teknikal mengungkapkan RSI netral di 43,79 dengan level kritis di depan.

Uniswap (UNI) saat ini diperdagangkan di $5,51, turun 0,38% dalam 24 jam terakhir, karena token berkonsolidasi mendekati level teknikal kunci. Dengan volume perdagangan mencapai $17,89 juta di Binance, UNI menunjukkan tanda-tanda potensi pemulihan meskipun momentum bearish baru-baru ini.

Ringkasan Prediksi Harga UNI

• Target jangka pendek (1 minggu): $5,85

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): rentang $5,76-$6,29

• Level breakout bullish: $6,27

• Support kritis: $5,32

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Uniswap

Komentar analis terbaru menunjukkan optimisme hati-hati untuk prospek jangka pendek UNI. Peter Zhang mencatat pada 9 Januari bahwa "Prediksi harga UNI menunjukkan momentum bearish di $5,40 dengan RSI di 41,60. Analisis teknikal menunjukkan potensi rebound ke $6,29 upper Bollinger Band jika support $5,30 bertahan hingga Januari," menetapkan target $6,29.

CoinCodex memberikan perkiraan Uniswap jangka pendek pada 8 Januari, memproyeksikan bahwa "Selama lima hari ke depan, Uniswap akan mencapai harga tertinggi $5,85 pada 13 Jan 2026, yang akan mewakili pertumbuhan 7,20% dibandingkan dengan harga saat ini." Sementara itu, CEX.IO menyarankan potensi kenaikan yang lebih segera, menyatakan bahwa "nilai UNI diproyeksikan meningkat 5% hari ini, berpotensi mencapai $5,76 pada besok."

Rincian Analisis Teknikal UNI

Gambaran teknikal saat ini untuk UNI mengungkapkan token berada di persimpangan kritis. Dengan RSI 43,79, Uniswap berada di wilayah netral, tidak overbought maupun oversold, menunjukkan ruang untuk pergerakan ke arah mana pun.

Pembacaan histogram MACD -0,0000 menunjukkan momentum bearish pada dasarnya mendatar, sementara garis MACD utama di -0,0492 tetap di wilayah negatif. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan bearish bertahan, mungkin melemah.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan UNI diperdagangkan mendekati lower band di $5,44, dengan indikator posisi saat ini di 0,0897. Kedekatan dengan lower band ini sering menandakan kondisi oversold dan peluang rebound potensial. Middle band (SMA 20) berada di $5,85, sementara resistance upper band terletak di $6,27.

Level support dan resistance kunci memberikan gambaran jelas bagi trader. Support langsung berada di $5,41, didukung oleh support yang lebih kuat di $5,32. Di sisi atas, resistance langsung muncul di $5,62, diikuti oleh resistance yang lebih kuat di $5,73.

Target Harga Uniswap: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Jika UNI dapat merebut kembali level resistance langsung $5,62 dengan volume kuat, jalur terbuka menuju Bollinger Band tengah di $5,85. Penembusan sukses di atas level ini dapat mendorong UNI menuju upper Bollinger Band di $6,27, selaras dengan target $6,29 Peter Zhang.

Konfirmasi teknikal untuk skenario bullish ini akan memerlukan RSI bergerak di atas 50, histogram MACD berubah positif, dan volume perdagangan berkelanjutan di atas rata-rata terbaru $17,89 juta.

Skenario Bearish

Kegagalan mempertahankan support langsung di $5,41 dapat memicu pengujian zona support yang lebih kuat di $5,32. Breakdown di bawah level kritis ini mungkin mengekspos UNI ke penurunan lebih lanjut, berpotensi menargetkan level psikologis $5,00.

Faktor risiko utama termasuk kelemahan berkelanjutan di pasar cryptocurrency yang lebih luas, penurunan aktivitas DeFi, dan kegagalan menghasilkan volume perdagangan yang cukup untuk mendukung pemulihan.

Haruskah Anda Membeli UNI? Strategi Entry

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik entry potensial untuk UNI termasuk rentang harga saat ini $5,51 untuk pembeli agresif, atau pendekatan yang lebih konservatif menunggu pengujian level support $5,41.

Level stop-loss harus ditetapkan di bawah support kritis $5,32, sekitar $5,25, untuk membatasi risiko penurunan. Bagi mereka yang mencari konfirmasi pembalikan tren, menunggu penembusan di atas $5,62 dengan volume dapat memberikan setup risk-reward yang lebih baik.

Ukuran posisi harus memperhitungkan ATR harian UNI sebesar $0,39, menunjukkan volatilitas moderat yang dapat memberikan peluang dan risiko bagi trader.

Kesimpulan

Prediksi harga UNI untuk minggu-minggu mendatang menunjukkan skenario pemulihan dimungkinkan, dengan target mulai dari $5,76 hingga $6,29 jika level support kunci bertahan. RSI netral saat ini dan momentum bearish yang melemah memberikan sedikit optimisme bagi bulls Uniswap.

Namun, trader harus tetap berhati-hati mengingat kedekatan dengan level support kritis dan kebutuhan konfirmasi volume pada setiap upaya breakout. Perkiraan Uniswap tetap bergantung pada kondisi pasar yang lebih luas dan kemampuan token untuk mempertahankan support di atas $5,32.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency bersifat spekulatif dan berdasarkan analisis teknikal. Pasar sangat volatile dan tidak dapat diprediksi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan jangan pernah berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.

Sumber gambar: Shutterstock