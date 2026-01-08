GateToken (GT) membakar 2.163.900 token pada kuartal keempat tahun 2025, membangun struktur ekonomi token yang lebih kokoh dalam ekspansi ekosistemnya.

Menurut pengumuman resmi, pembakaran on-chain GateToken (GT) di Q4 2025 telah selesai. Total 2.163.900,48229 GT telah ditransfer ke alamat pembakaran, dengan nilai pembakaran melebihi $26,92 juta. Hingga saat ini, total 184.819.426 GT telah dibakar, dengan total nilai pembakaran melebihi $1,901 miliar (berdasarkan harga saat ini).

Detail transaksi on-chain dapat dilihat di: https://etherscan.io/tx/0x03773d485c05dc26a541f5d74e15097d02e010dea34c5cc4f6d3a127ac0126ce

GT (GateToken) adalah token platform inti Gate dan aset asli GateChain. Sebagai utility token dan token pembayaran biaya gas di GateChain, GT mendukung sistem transfer yang mendasari GateChain. Sejak peluncuran mainnet GateChain pada tahun 2019, GT telah menerapkan mekanisme pembakaran berkelanjutan, dan total pasokan token telah berkurang secara signifikan dari 300 juta awal menjadi sekitar 61,61%.

Seiring Gate Layer dan produk ekosistem Web3-nya memasuki tahap operasi stabil dan pengembangan skala besar, posisi fundamental GT dalam ekosistem Gate terus diperkuat. Di sekitar aplikasi inti seperti Gate Perp DEX, Gate Fun, Meme Go, dan Gate Swap, Gate secara bertahap telah membangun sistem aplikasi Web3 yang lengkap mencakup trading, penerbitan, likuiditas, dan interaksi on-chain, dengan aktivitas on-chain dan permintaan penggunaan dunia nyata terus bertumbuh. Sebagai satu-satunya token Gas di Gate Layer, GT telah terintegrasi secara mendalam ke dalam aspek-aspek kunci seperti operasi jaringan, eksekusi transaksi, dan interaksi aplikasi, dan skenario konsumsi dan penggunaan on-chain-nya terus berkembang seiring dengan ekspansi ekosistem.

Gate secara konsisten dan teguh telah menerapkan rencana pembakaran GT-nya, dengan mantap memajukan proses deflasi dalam kerangka legalitas dan kepatuhan. Melalui mekanisme pembakaran jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan, Gate terus memperkuat kelangkaan dan fondasi nilai GT, menciptakan siklus positif yang lebih erat antara model ekonomi token dengan permintaan on-chain yang nyata dan pertumbuhan ekosistem.

Pada saat yang sama, Gate tetap berkomitmen pada strategi "All in Web3"-nya, terus memperdalam pengembangan infrastruktur yang mendasari dan memperluas trading terdesentralisasi serta skenario aplikasi on-chain yang beragam untuk memberikan pengguna pengalaman Web3 yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih kaya. Melalui kemajuan sinergis mekanisme deflasi dan pembangunan ekosistem, Gate bertindak sebagai pembangun jangka panjang, mendorong infrastruktur Web3 menuju jalur pengembangan yang lebih matang dan berkelanjutan.

Tentang Gate

Didirikan pada tahun 2013 oleh Dr. Han, Gate adalah salah satu platform trading cryptocurrency terkemuka di dunia. Platform ini melayani lebih dari 47 juta pengguna dan mendukung trading lebih dari 4.200 aset kripto. Sebagai tolok ukur industri, Gate adalah yang pertama mencapai 100% proof of reserves, dan ekosistemnya mencakup layanan beragam seperti Gate Wallet dan Gate Ventures.

Disclaimer :

Konten ini tidak merupakan undangan, ajakan, atau rekomendasi. Anda harus selalu mencari nasihat profesional independen sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Harap dicatat bahwa Gate dapat membatasi atau melarang semua atau sebagian layanan dari wilayah yang dibatasi. Silakan baca Perjanjian Pengguna untuk informasi lebih lanjut, link: https://www.gate.com/zh/user-agreement .