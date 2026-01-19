BursaDEX+
Gate.io meluncurkan Airdrop Poin Kontrak ke-66, menawarkan token GT dan voucher USDT kepada pengguna yang memiliki poin kontrak yang cukup.Gate.io meluncurkan Airdrop Poin Kontrak ke-66, menawarkan token GT dan voucher USDT kepada pengguna yang memiliki poin kontrak yang cukup.

Gate.io Meluncurkan Airdrop Poin Kontrak ke-66

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/19 22:59
Gate.io Meluncurkan Airdrop Poin Kontrak ke-66
Poin Utama:
  • Airdrop dimulai pada 19 Januari, melibatkan token GT.
  • Akun tunggal dapat memperoleh lebih dari $31.
  • Bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna di Gate.io.

Gate.io meluncurkan Airdrop Poin Kontrak ke-66, memberikan akun tunggal potensi penghasilan lebih dari $31. Ini mengikuti airdrop sebelumnya, seperti acara ETH5L ke-65, yang menyoroti keterlibatan berkelanjutan dengan pengguna melalui program hadiah.

Gate.io memperkenalkan Airdrop Poin Kontrak ke-66 pada 19 Januari 2026, pukul 18:00 UTC+8, memberikan hadiah kepada pengguna yang memenuhi syarat dengan token GT dan voucher USDT.

Acara ini meningkatkan keterlibatan pengguna dengan menawarkan insentif berupa 3 token GT dan 100 voucher USDT, mempertahankan minat pengguna pada bursa terdesentralisasi.

Fase ke-66 dari airdrop Gate.io melanjutkan penawaran strategis kepada pengguna, membangun dari ke-65, yang melibatkan ETH5L. Gate.io, yang dipimpin oleh CEO Han Lin sejak 2013, secara konsisten menyesuaikan insentif dengan dinamika pasar.

Airdrop berdampak pada penghasilan individu, karena peserta dapat memperoleh nilai yang substansial. Distribusi token GT mendukung likuiditas dan meningkatkan aktivitas pasar di sekitar token utilitas asli platform.

Airdrop meningkatkan partisipasi bursa tanpa tekanan regulasi langsung, menekankan pertumbuhan bisnis melalui keterlibatan pengguna yang ditingkatkan. Struktur hadiah yang didorong bursa ini secara tidak langsung mempengaruhi likuiditas pasar.

Wawasan menunjukkan inovasi teknologi dan pertumbuhan pengguna di bursa cryptocurrency mungkin mendapat manfaat dari skema seperti ini. Kesuksesan historis menggarisbawahi model yang menguntungkan bagi pengguna dan platform, memperkaya ekosistem.

