Tokenomi Joysticklabs (JSK)

Tokenomi Joysticklabs (JSK)

Telusuri wawasan utama tentang Joysticklabs (JSK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:37:19 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Joysticklabs (JSK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Joysticklabs (JSK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 11.85K
$ 11.85K$ 11.85K
All-Time High:
$ 3.3
$ 3.3$ 3.3
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.0000079
$ 0.0000079$ 0.0000079

Informasi Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs adalah ekosistem gamer yang membentuk masa depan game dengan menjembatani Web3 dan game tradisional melalui produk yang menarik, mudah digunakan, dan lancar.

Situs Web Resmi:
https://www.joysticklabs.io/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xB85447b4854e848904471728e6106356bCb4861B

Tokenomi Joysticklabs (JSK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Joysticklabs (JSK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token JSK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token JSK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi JSK, jelajahi harga live token JSK!

Cara Membeli JSK

Tertarik untuk menambahkan Joysticklabs (JSK) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli JSK, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Joysticklabs (JSK)

Menganalisis riwayat harga JSK membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga JSK

Ingin mengetahui arah JSK? Halaman prediksi harga JSK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi