Tokenomi KUVI (KUVI)

Tokenomi KUVI (KUVI)

Telusuri wawasan utama tentang KUVI (KUVI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:16:12 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga KUVI (KUVI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KUVI (KUVI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
--
----
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
--
----
All-Time High:
--
----
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
--
----

Informasi KUVI (KUVI)

Kuvi.ai sedang membangun Platform Keuangan Agentik pertama di dunia, yang didukung oleh Sistem Operasi Keuangan Agentik (AF-OS) miliknya. AF-OS menghubungkan model LLM Kuvi yang telah disetel dengan baik ke serangkaian fungsi, API, dan sumber data yang terus berkembang, yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan maksud keuangan yang kompleks dalam bahasa alami dan mengeksekusinya secara tepat di seluruh CeFi dan DeFi.

Situs Web Resmi:
https://www.kuvi.ai/

Tokenomi KUVI (KUVI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi KUVI (KUVI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KUVI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KUVI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KUVI, jelajahi harga live token KUVI!

Cara Membeli KUVI

Tertarik untuk menambahkan KUVI (KUVI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli KUVI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga KUVI (KUVI)

Menganalisis riwayat harga KUVI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga KUVI

Ingin mengetahui arah KUVI? Halaman prediksi harga KUVI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi