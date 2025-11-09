Tokenomi MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Telusuri wawasan utama tentang MULTIVERSE MONKEY (MMON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:42:39 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MULTIVERSE MONKEY (MMON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
Total Suplai:
$ 6.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 19.68M
All-Time High:
$ 0.0497
All-Time Low:
$ 0.001090839978500265
Harga Saat Ini:
$ 0.00328
Informasi MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Situs Web Resmi:
mmon.ai
Whitepaper:
https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

Tokenomi MULTIVERSE MONKEY (MMON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MULTIVERSE MONKEY (MMON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MMON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MMON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MMON, jelajahi harga live token MMON!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

