BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MULTIVERSE MONKEY hari ini adalah 0.00205 USD. Lacak informasi harga aktual MMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MMON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MULTIVERSE MONKEY hari ini adalah 0.00205 USD. Lacak informasi harga aktual MMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MMON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MMON

Info Harga MMON

Penjelasan MMON

Whitepaper MMON

Situs Web Resmi MMON

Tokenomi MMON

Prakiraan Harga MMON

Riwayat MMON

Panduan Membeli MMON

Konverter MMON ke Mata Uang Fiat

Spot MMON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MULTIVERSE MONKEY

Harga MULTIVERSE MONKEY(MMON)

Harga Live 1 MMON ke USD:

$0.00205
$0.00205$0.00205
+6.77%1D
USD
Grafik Harga Live MULTIVERSE MONKEY (MMON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:32 (UTC+8)

Informasi Harga MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00192
$ 0.00192$ 0.00192
Low 24 Jam
$ 0.00243
$ 0.00243$ 0.00243
High 24 Jam

$ 0.00192
$ 0.00192$ 0.00192

$ 0.00243
$ 0.00243$ 0.00243

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+1.99%

+6.77%

-68.61%

-68.61%

Harga aktual MULTIVERSE MONKEY (MMON) adalah $ 0.00205. Selama 24 jam terakhir, MMON diperdagangkan antara low $ 0.00192 dan high $ 0.00243, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMMON adalah $ 0.042695293829316555, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001606689268571319.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MMON telah berubah sebesar +1.99% selama 1 jam terakhir, +6.77% selama 24 jam, dan -68.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4565

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.29K
$ 33.29K$ 33.29K

$ 12.30M
$ 12.30M$ 12.30M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar MULTIVERSE MONKEY saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 33.29K. Suplai beredar MMON adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5999999999.5. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.30M.

Riwayat Harga MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD

Pantau perubahan harga MULTIVERSE MONKEY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013+6.77%
30 Days$ -0.00907-81.57%
60 Hari$ -0.02041-90.88%
90 Hari$ -0.03262-94.09%
Perubahan Harga MULTIVERSE MONKEY Hari Ini

Hari ini, MMON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00013 (+6.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MULTIVERSE MONKEY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00907 (-81.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MULTIVERSE MONKEY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MMON terlihat mengalami perubahan $ -0.02041 (-90.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MULTIVERSE MONKEY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03262 (-94.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Lihat halaman Riwayat Harga MULTIVERSE MONKEY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MULTIVERSE MONKEY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MMON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MULTIVERSE MONKEY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MULTIVERSE MONKEY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MULTIVERSE MONKEY (USD)

Berapa nilai MULTIVERSE MONKEY (MMON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MULTIVERSE MONKEY (MMON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MULTIVERSE MONKEY.

Cek prediksi harga MULTIVERSE MONKEY sekarang!

Tokenomi MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Memahami tokenomi MULTIVERSE MONKEY (MMON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MMON sekarang!

Cara membeli MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Ingin mengetahui cara membeli MULTIVERSE MONKEY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MULTIVERSE MONKEY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MMON ke Mata Uang Lokal

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke VND
53.94575
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AUD
A$0.003157
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke GBP
0.001558
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke EUR
0.001763
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke USD
$0.00205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MYR
RM0.008569
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TRY
0.086305
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke JPY
¥0.31365
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ARS
ARS$2.9753085
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke RUB
0.1665215
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke INR
0.1817735
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke IDR
Rp34.166653
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PHP
0.120991
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke EGP
￡E.0.096965
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BRL
R$0.0109675
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke CAD
C$0.0028905
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BDT
0.2501205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke NGN
2.949622
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke COP
$7.8543905
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ZAR
R.0.035629
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke UAH
0.086223
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TZS
T.Sh.5.03685
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke VES
Bs0.46535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke CLP
$1.93315
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PKR
Rs0.579412
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke KZT
1.0783615
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke THB
฿0.0664405
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TWD
NT$0.0635295
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AED
د.إ0.0075235
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke CHF
Fr0.00164
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke HKD
HK$0.0159285
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AMD
֏0.78392
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MAD
.د.م0.019065
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MXN
$0.038089
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SAR
ريال0.0076875
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ETB
Br0.3146545
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke KES
KSh0.264737
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke JOD
د.أ0.00145345
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PLN
0.007544
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke RON
лв0.00902
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SEK
kr0.019598
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BGN
лв0.0034645
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke HUF
Ft0.6853765
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke CZK
0.043214
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke KWD
د.ك0.0006273
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ILS
0.0067035
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BOB
Bs0.014145
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AZN
0.003485
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TJS
SM0.018901
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke GEL
0.0055555
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AOA
Kz1.87042
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BHD
.د.ب0.0007708
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BMD
$0.00205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke DKK
kr0.013243
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke HNL
L0.053874
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MUR
0.0943
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke NAD
$0.0356085
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke NOK
kr0.02091
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke NZD
$0.0036285
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PAB
B/.0.00205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PGK
K0.0087535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke QAR
ر.ق0.007462
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke RSD
дин.0.208157
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke UZS
soʻm24.404758
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ALL
L0.1719335
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ANG
ƒ0.0036695
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke AWG
ƒ0.00369
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BBD
$0.0041
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BAM
KM0.0034645
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BIF
Fr6.04545
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BND
$0.002665
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BSD
$0.00205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke JMD
$0.3287175
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke KHR
8.232923
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke KMF
Fr0.87535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke LAK
44.5652165
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke LKR
රු0.6249835
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MDL
L0.0350755
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MGA
Ar9.234225
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MOP
P0.0164
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MVR
0.03157
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MWK
MK3.552855
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke MZN
MT0.1310975
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke NPR
रु0.290485
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke PYG
14.5386
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke RWF
Fr2.97865
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SBD
$0.016851
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SCR
0.030873
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SRD
$0.078925
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SVC
$0.017917
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke SZL
L0.0355675
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TMT
m0.007175
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TND
د.ت0.00606595
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke TTD
$0.0138785
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke UGX
Sh7.1668
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke XAF
Fr1.1644
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke XCD
$0.005535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke XOF
Fr1.1644
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke XPF
Fr0.21115
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BWP
P0.0275725
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke BZD
$0.0041205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke CVE
$0.196472
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke DJF
Fr0.3649
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke DOP
$0.131815
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke DZD
د.ج0.267484
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke FJD
$0.004674
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke GNF
Fr17.82475
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke GTQ
Q0.015703
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke GYD
$0.428778
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) ke ISK
kr0.2583

Sumber Daya MULTIVERSE MONKEY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MULTIVERSE MONKEY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MULTIVERSE MONKEY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MULTIVERSE MONKEY

Berapa nilai MULTIVERSE MONKEY (MMON) hari ini?
Harga live MMON dalam USD adalah 0.00205 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MMON ke USD saat ini?
Harga MMON ke USD saat ini adalah $ 0.00205. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MULTIVERSE MONKEY?
Kapitalisasi pasar MMON adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MMON?
Suplai beredar MMON adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MMON?
MMON mencapai harga ATH sebesar 0.042695293829316555 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MMON?
MMON mencapai harga ATL 0.001606689268571319 USD.
Berapa volume perdagangan MMON?
Volume perdagangan 24 jam live MMON adalah $ 33.29K USD.
Akankah harga MMON naik lebih tinggi tahun ini?
MMON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MMON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MMON ke USD

Jumlah

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00205 USD

Perdagangkan MMON

MMON/USDT
$0.00205
$0.00205$0.00205
+6.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,366.37
$101,366.37$101,366.37

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.96
$3,326.96$3,326.96

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.75
$156.75$156.75

+0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0811
$1.0811$1.0811

+26.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,366.37
$101,366.37$101,366.37

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.96
$3,326.96$3,326.96

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.75
$156.75$156.75

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2201
$2.2201$2.2201

-0.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0145
$1.0145$1.0145

-0.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1123
$0.1123$0.1123

+124.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003993
$0.0003993$0.0003993

+166.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.518
$4.518$4.518

+351.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005394
$0.005394$0.005394

+152.76%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1123
$0.1123$0.1123

+124.60%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000004854
$0.00000000004854$0.00000000004854

+44.12%