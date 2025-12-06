Tabel Konversi MORI COIN ke Guernsey Pound
Tabel Konversi MORI ke GGP
- 1 MORI0.01 GGP
- 2 MORI0.02 GGP
- 3 MORI0.03 GGP
- 4 MORI0.04 GGP
- 5 MORI0.05 GGP
- 6 MORI0.06 GGP
- 7 MORI0.07 GGP
- 8 MORI0.08 GGP
- 9 MORI0.08 GGP
- 10 MORI0.09 GGP
- 50 MORI0.47 GGP
- 100 MORI0.94 GGP
- 1,000 MORI9.40 GGP
- 5,000 MORI47.00 GGP
- 10,000 MORI94.00 GGP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MORI COIN ke Guernsey Pound (MORI ke GGP) di berbagai rentang nilai, dari 1 MORI hingga 10,000 MORI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MORI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GGP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MORI ke GGP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GGP ke MORI
- 1 GGP106.3 MORI
- 2 GGP212.7 MORI
- 3 GGP319.1 MORI
- 4 GGP425.5 MORI
- 5 GGP531.9 MORI
- 6 GGP638.2 MORI
- 7 GGP744.6 MORI
- 8 GGP851.04 MORI
- 9 GGP957.4 MORI
- 10 GGP1,063 MORI
- 50 GGP5,319 MORI
- 100 GGP10,638 MORI
- 1,000 GGP106,380 MORI
- 5,000 GGP531,901 MORI
- 10,000 GGP1,063,803 MORI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guernsey Pound ke MORI COIN (GGP ke MORI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GGP hingga 10,000 GGP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MORI COIN yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GGP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MORI COIN (MORI) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.01 GGP , yang mencerminkan perubahan -0.63% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £58.85K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £7.54M GGP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MORI COIN Harga khusus dari kami.
600.18M GGP
Suplai Peredaran
58.85K
Volume Trading 24 Jam
7.54M GGP
Kapitalisasi Pasar
-0.63%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.01301
High 24 Jam
£ 0.01216
Low 24 Jam
Grafik tren MORI ke GGP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MORI COIN terhadap GGP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MORI COIN saat ini.
Ringkasan Konversi MORI ke GGP
Per | 1 MORI = 0.01 GGP | 1 GGP = 106.3 MORI
Kurs untuk 1 MORI ke GGP hari ini adalah 0.01 GGP.
Pembelian 5 MORI akan dikenai biaya 0.05 GGP, sedangkan 10 MORI memiliki nilai 0.09 GGP.
1 GGP dapat di-trade dengan 106.3 MORI.
50 GGP dapat dikonversi ke 5,319 MORI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MORI ke GGP telah berubah sebesar -22.76% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.63%, sehingga mencapai high senilai 0.009760335159342638 GGP dan low senilai 0.009122649926026632 GGP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MORI adalah 0.026280133791834942 GGP yang menunjukkan perubahan -64.18% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MORI telah berubah sebesar -0.02101360398256628 GGP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -69.05% pada nilainya.
Semua Tentang MORI COIN (MORI)
Setelah menghitung harga MORI COIN (MORI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MORI COIN langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MORI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MORI COIN, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MORI ke GGP
Dalam 24 jam terakhir, MORI COIN (MORI) telah berfluktuasi antara 0.009122649926026632 GGP dan 0.009760335159342638 GGP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.009122649926026632 GGP dan high 0.012378595705546006 GGP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MORI ke GGP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0
|£ 0
|£ 0.02
|£ 0.04
|Low
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0
|£ 0
|£ 0.01
|£ 0.02
|Volatilitas
|+6.75%
|+26.56%
|+67.90%
|+141.59%
|Perubahan
|-0.39%
|-23.19%
|-66.70%
|-69.17%
Prakiraan Harga MORI COIN dalam GGP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MORI COIN dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MORI ke GGP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MORI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MORI COIN dapat mencapai sekitar £0.01GGP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MORI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MORI mungkin naik menjadi sekitar £0.01 GGP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MORI COIN kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MORI yang Tersedia di MEXC
MORI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MORI, yang mencakup pasar tempat MORI COIN dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MORI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MORI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MORI COIN untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MORI COIN
Ingin menambahkan MORI COIN ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MORI COIN › atau Mulai sekarang ›
MORI dan GGP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MORI COIN (MORI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MORI COIN
- Harga Saat Ini (USD): $0.01253
- Perubahan 7 Hari: -22.76%
- Tren 30 Hari: -64.18%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MORI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GGP, harga USD MORI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MORI] [MORI ke USD]
Guernsey Pound (GGP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GGP/USD): 1.3324663419002036
- Perubahan 7 Hari: +1.65%
- Tren 30 Hari: +1.65%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GGP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MORI yang sama.
- GGP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MORI dengan GGP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MORI ke GGP?
Kurs antara MORI COIN (MORI) dan Guernsey Pound (GGP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MORI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MORI ke GGP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GGP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GGP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GGP. Ketika GGP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MORI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MORI COIN, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MORI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GGP.
Konversikan MORI ke GGP Seketika
Gunakan konverter MORI ke GGP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MORI ke GGP?
Masukkan Jumlah MORI
Mulailah dengan memasukkan jumlah MORI yang ingin Anda konversi ke GGP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MORI ke GGP Secara Live
Lihat kurs MORI ke GGP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MORI dan GGP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MORI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MORI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MORI ke GGP dihitung?
Perhitungan kurs MORI ke GGP didasarkan pada nilai MORI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GGP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MORI ke GGP begitu sering berubah?
Kurs MORI ke GGP sangat sering berubah karena MORI COIN dan Guernsey Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MORI ke GGP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MORI ke GGP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MORI ke GGP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MORI ke GGP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MORI ke GGP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MORI terhadap GGP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MORI terhadap GGP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MORI ke GGP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GGP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MORI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MORI ke GGP?
Halving MORI COIN, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MORI ke GGP.
Bisakah saya membandingkan kurs MORI ke GGP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MORI keGGP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MORI ke GGP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MORI COIN, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MORI ke GGP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GGP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MORI ke GGP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MORI COIN dan Guernsey Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MORI COIN dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MORI ke GGP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GGP Anda ke MORI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MORI ke GGP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MORI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MORI ke GGP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MORI ke GGP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GGP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MORI ke GGP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MORI COIN Selengkapnya
Harga MORI COIN
Pelajari selengkapnya tentang MORI COIN (MORI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MORI COIN
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MORI untuk lebih memahami kemungkinan arah MORI COIN.
Cara Membeli MORI COIN
Ingin membeli MORI COIN? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MORI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MORI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MORI USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MORI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MORI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi MORI COIN ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GGP
Mengapa Harus Membeli MORI COIN dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MORI COIN.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MORI COIN dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.