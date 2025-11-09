Tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX)

Telusuri wawasan utama tentang NVIDIA xStock (NVDAX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:46:56 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga NVIDIA xStock (NVDAX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk NVIDIA xStock (NVDAX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 19.69M
Total Suplai:
$ 103.55K
Suplai yang Beredar:
$ 103.55K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 19.69M
All-Time High:
$ 212.22
All-Time Low:
$ 150.17117069595338
Harga Saat Ini:
$ 190.18
Informasi NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Situs Web Resmi:
https://assets.backed.fi/products/nvidia-xstock
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh

Tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NVDAX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NVDAX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NVDAX, jelajahi harga live token NVDAX!

Cara Membeli NVDAX

Tertarik untuk menambahkan NVIDIA xStock (NVDAX) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli NVDAX, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga NVIDIA xStock (NVDAX)

Menganalisis riwayat harga NVDAX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga NVDAX

Ingin mengetahui arah NVDAX? Halaman prediksi harga NVDAX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

