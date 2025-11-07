Apa yang dimaksud dengan NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

Prediksi Harga NVIDIA xStock (USD)

Berapa nilai NVIDIA xStock (NVDAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NVIDIA xStock (NVDAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NVIDIA xStock.

Tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX)

Cara membeli NVIDIA xStock (NVDAX)

NVDAX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NVIDIA xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NVIDIA xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NVIDIA xStock Berapa nilai NVIDIA xStock (NVDAX) hari ini? Harga live NVDAX dalam USD adalah 188.99 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NVDAX ke USD saat ini? $ 188.99 . Cobalah Harga NVDAX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NVIDIA xStock? Kapitalisasi pasar NVDAX adalah $ 19.57M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NVDAX? Suplai beredar NVDAX adalah 103.55K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NVDAX? NVDAX mencapai harga ATH sebesar 211.55444406079573 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NVDAX? NVDAX mencapai harga ATL 150.17117069595338 USD . Berapa volume perdagangan NVDAX? Volume perdagangan 24 jam live NVDAX adalah $ 96.55K USD . Akankah harga NVDAX naik lebih tinggi tahun ini? NVDAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVDAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

