Harga live NVIDIA xStock hari ini adalah 188.99 USD. Lacak informasi harga aktual NVDAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVDAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NVIDIA xStock(NVDAX)

Harga Live 1 NVDAX ke USD:

$188.99
-0.76%1D
USD
Grafik Harga Live NVIDIA xStock (NVDAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:04 (UTC+8)

Informasi Harga NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 186.91
Low 24 Jam
$ 200.41
High 24 Jam

$ 186.91
$ 200.41
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.35%

-0.76%

-7.65%

-7.65%

Harga aktual NVIDIA xStock (NVDAX) adalah $ 188.99. Selama 24 jam terakhir, NVDAX diperdagangkan antara low $ 186.91 dan high $ 200.41, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNVDAX adalah $ 211.55444406079573, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 150.17117069595338.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NVDAX telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan -7.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NVIDIA xStock (NVDAX)

No.789

$ 19.57M
$ 96.55K
$ 19.57M
103.55K
--
103,553.6785619
SOL

Kapitalisasi Pasar NVIDIA xStock saat ini adalah $ 19.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.55K. Suplai beredar NVDAX adalah 103.55K, dan total suplainya sebesar 103553.6785619. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.57M.

Riwayat Harga NVIDIA xStock (NVDAX) USD

Pantau perubahan harga NVIDIA xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.4473-0.76%
30 Days$ +3.81+2.05%
60 Hari$ +22.1+13.24%
90 Hari$ +5.37+2.92%
Perubahan Harga NVIDIA xStock Hari Ini

Hari ini, NVDAX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.4473 (-0.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NVIDIA xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +3.81 (+2.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NVIDIA xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NVDAX terlihat mengalami perubahan $ +22.1 (+13.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NVIDIA xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +5.37 (+2.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NVIDIA xStock (NVDAX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NVIDIA xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NVIDIA xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NVDAX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NVIDIA xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NVIDIA xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NVIDIA xStock (USD)

Berapa nilai NVIDIA xStock (NVDAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NVIDIA xStock (NVDAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NVIDIA xStock.

Cek prediksi harga NVIDIA xStock sekarang!

Tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX)

Memahami tokenomi NVIDIA xStock (NVDAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NVDAX sekarang!

Cara membeli NVIDIA xStock (NVDAX)

Ingin mengetahui cara membeli NVIDIA xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NVIDIA xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NVDAX ke Mata Uang Lokal

1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke VND
4,973,271.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AUD
A$291.0446
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke GBP
143.6324
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke EUR
162.5314
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke USD
$188.99
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MYR
RM789.9782
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TRY
7,956.479
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke JPY
¥28,915.47
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ARS
ARS$274,294.4163
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke RUB
15,351.6577
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke INR
16,757.7433
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke IDR
Rp3,149,832.0734
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PHP
11,154.1898
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke EGP
￡E.8,939.227
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BRL
R$1,011.0965
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke CAD
C$266.4759
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BDT
23,058.6699
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke NGN
271,926.3716
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke COP
$724,098.1759
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ZAR
R.3,284.6462
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke UAH
7,948.9194
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TZS
T.Sh.464,348.43
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke VES
Bs42,900.73
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke CLP
$178,217.57
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PKR
Rs53,416.1336
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke KZT
99,414.4097
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke THB
฿6,125.1659
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TWD
NT$5,856.8001
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AED
د.إ693.5933
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke CHF
Fr151.192
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke HKD
HK$1,468.4523
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AMD
֏72,269.776
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MAD
.د.م1,757.607
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MXN
$3,511.4342
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SAR
ريال708.7125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ETB
Br29,008.0751
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke KES
KSh24,409.9484
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke JOD
د.أ133.99391
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PLN
695.4832
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke RON
лв831.556
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SEK
kr1,806.7444
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BGN
лв319.3931
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke HUF
Ft63,185.0267
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke CZK
3,983.9092
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke KWD
د.ك57.83094
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ILS
617.9973
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BOB
Bs1,304.031
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AZN
321.283
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TJS
SM1,742.4878
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke GEL
512.1629
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AOA
Kz172,434.476
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BHD
.د.ب71.06024
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BMD
$188.99
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke DKK
kr1,220.8754
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke HNL
L4,966.6572
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MUR
8,693.54
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke NAD
$3,282.7563
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke NOK
kr1,927.698
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke NZD
$334.5123
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PAB
B/.188.99
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PGK
K806.9873
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke QAR
ر.ق687.9236
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke RSD
дин.19,190.0446
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke UZS
soʻm2,249,880.5924
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ALL
L15,850.5913
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ANG
ƒ338.2921
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke AWG
ƒ340.182
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BBD
$377.98
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BAM
KM319.3931
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BIF
Fr557,331.51
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BND
$245.687
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BSD
$188.99
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke JMD
$30,304.5465
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke KHR
758,995.1794
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke KMF
Fr79,375.8
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke LAK
4,108,478.1787
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke LKR
රු57,617.3813
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MDL
L3,233.6189
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MGA
Ar851,305.455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MOP
P1,511.92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MVR
2,910.446
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MWK
MK327,538.569
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke MZN
MT12,085.9105
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke NPR
रु26,779.883
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke PYG
1,340,317.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke RWF
Fr274,224.49
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SBD
$1,553.4978
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SCR
2,844.2995
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SRD
$7,276.115
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SVC
$1,651.7726
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke SZL
L3,280.8664
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TMT
m661.465
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TND
د.ت559.22141
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke TTD
$1,279.4623
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke UGX
Sh660,709.04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke XAF
Fr107,346.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke XCD
$510.273
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke XOF
Fr107,346.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke XPF
Fr19,465.97
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BWP
P2,541.9155
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke BZD
$379.8699
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke CVE
$18,112.8016
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke DJF
Fr33,451.23
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke DOP
$12,153.9469
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke DZD
د.ج24,670.7546
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke FJD
$430.8972
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke GNF
Fr1,643,268.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke GTQ
Q1,447.6634
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke GYD
$39,529.1484
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ke ISK
kr23,812.74

Sumber Daya NVIDIA xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NVIDIA xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NVIDIA xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NVIDIA xStock

Berapa nilai NVIDIA xStock (NVDAX) hari ini?
Harga live NVDAX dalam USD adalah 188.99 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NVDAX ke USD saat ini?
Harga NVDAX ke USD saat ini adalah $ 188.99. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NVIDIA xStock?
Kapitalisasi pasar NVDAX adalah $ 19.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NVDAX?
Suplai beredar NVDAX adalah 103.55K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NVDAX?
NVDAX mencapai harga ATH sebesar 211.55444406079573 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NVDAX?
NVDAX mencapai harga ATL 150.17117069595338 USD.
Berapa volume perdagangan NVDAX?
Volume perdagangan 24 jam live NVDAX adalah $ 96.55K USD.
Akankah harga NVDAX naik lebih tinggi tahun ini?
NVDAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVDAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

