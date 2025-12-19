Tabel Konversi Overlay Protocol ke Tugrik Mongolia
Tabel Konversi OVL ke MNT
- 1 OVL138.10 MNT
- 2 OVL276.20 MNT
- 3 OVL414.30 MNT
- 4 OVL552.39 MNT
- 5 OVL690.49 MNT
- 6 OVL828.59 MNT
- 7 OVL966.69 MNT
- 8 OVL1,104.79 MNT
- 9 OVL1,242.89 MNT
- 10 OVL1,380.99 MNT
- 50 OVL6,904.93 MNT
- 100 OVL13,809.85 MNT
- 1,000 OVL138,098.53 MNT
- 5,000 OVL690,492.67 MNT
- 10,000 OVL1,380,985.33 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Overlay Protocol ke Tugrik Mongolia (OVL ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 OVL hingga 10,000 OVL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah OVL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah OVL ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke OVL
- 1 MNT0.007241 OVL
- 2 MNT0.01448 OVL
- 3 MNT0.02172 OVL
- 4 MNT0.02896 OVL
- 5 MNT0.03620 OVL
- 6 MNT0.04344 OVL
- 7 MNT0.05068 OVL
- 8 MNT0.05792 OVL
- 9 MNT0.06517 OVL
- 10 MNT0.07241 OVL
- 50 MNT0.3620 OVL
- 100 MNT0.7241 OVL
- 1,000 MNT7.241 OVL
- 5,000 MNT36.20 OVL
- 10,000 MNT72.41 OVL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tugrik Mongolia ke Overlay Protocol (MNT ke OVL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Overlay Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Overlay Protocol (OVL) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 138.10 MNT , yang mencerminkan perubahan -0.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Overlay Protocol Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren OVL ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Overlay Protocol terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Overlay Protocol saat ini.
Ringkasan Konversi OVL ke MNT
Per | 1 OVL = 138.10 MNT | 1 MNT = 0.007241 OVL
Kurs untuk 1 OVL ke MNT hari ini adalah 138.10 MNT.
Pembelian 5 OVL akan dikenai biaya 690.49 MNT, sedangkan 10 OVL memiliki nilai 1,380.99 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.007241 OVL.
50 MNT dapat dikonversi ke 0.3620 OVL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 OVL ke MNT telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.02%, sehingga mencapai high senilai -- MNT dan low senilai -- MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 OVL adalah -- MNT yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, OVL telah berubah sebesar -- MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Overlay Protocol (OVL)
Setelah menghitung harga Overlay Protocol (OVL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Overlay Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan OVL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Overlay Protocol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga OVL ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, Overlay Protocol (OVL) telah berfluktuasi antara -- MNT dan -- MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 137.21032550836333 MNT dan high 164.81582082685074 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas OVL ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 106.58
|₮ 142.11
|₮ 177.64
|₮ 1314.54
|Low
|₮ 106.58
|₮ 106.58
|₮ 106.58
|₮ 106.58
|Rata-rata
|₮ 106.58
|₮ 142.11
|₮ 142.11
|₮ 319.75
|Volatilitas
|+2.03%
|+17.69%
|+46.92%
|+169.72%
|Perubahan
|-1.42%
|-11.54%
|-11.31%
|-80.29%
Prakiraan Harga Overlay Protocol dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Overlay Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan OVL ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga OVL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Overlay Protocol dapat mencapai sekitar ₮145.00MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga OVL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, OVL mungkin naik menjadi sekitar ₮176.25 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Overlay Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan OVL yang Tersedia di MEXC
OVL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot OVL, yang mencakup pasar tempat Overlay Protocol dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual OVL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures OVL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Overlay Protocol untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Overlay Protocol
Ingin menambahkan Overlay Protocol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Overlay Protocol › atau Mulai sekarang ›
OVL dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Overlay Protocol (OVL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Overlay Protocol
- Harga Saat Ini (USD): $0.03887
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk OVL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD OVL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga OVL] [OVL ke USD]
Tugrik Mongolia (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.00028157832902537454
- Perubahan 7 Hari: +0.45%
- Tren 30 Hari: +0.45%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah OVL yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli OVL dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs OVL ke MNT?
Kurs antara Overlay Protocol (OVL) dan Tugrik Mongolia (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam OVL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs OVL ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti OVL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Overlay Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap OVL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan OVL ke MNT Seketika
Gunakan konverter OVL ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi OVL ke MNT?
Masukkan Jumlah OVL
Mulailah dengan memasukkan jumlah OVL yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs OVL ke MNT Secara Live
Lihat kurs OVL ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang OVL dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan OVL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli OVL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs OVL ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs OVL ke MNT didasarkan pada nilai OVL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs OVL ke MNT begitu sering berubah?
Kurs OVL ke MNT sangat sering berubah karena Overlay Protocol dan Tugrik Mongolia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs OVL ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs OVL ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs OVL ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan OVL ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi OVL ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren OVL terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga OVL terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar OVL ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun OVL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs OVL ke MNT?
Halving Overlay Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs OVL ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs OVL ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs OVL keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs OVL ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Overlay Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi OVL ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target OVL ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Overlay Protocol dan Tugrik Mongolia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Overlay Protocol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan OVL ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke OVL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah OVL ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga OVL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar OVL ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs OVL ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs OVL ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.