Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Overlay Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.06331 $0.06331 $0.06331 +4.43% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Overlay Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06331 pada tahun 2025. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.066475 pada tahun 2026. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OVL pada tahun 2027 adalah $ 0.069799 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OVL pada tahun 2028 adalah $ 0.073289 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OVL pada tahun 2029 adalah $ 0.076953 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OVL pada tahun 2030 adalah $ 0.080801 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.131616. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.214390. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06331 0.00%

2026 $ 0.066475 5.00%

2027 $ 0.069799 10.25%

2028 $ 0.073289 15.76%

2029 $ 0.076953 21.55%

2030 $ 0.080801 27.63%

2031 $ 0.084841 34.01%

2032 $ 0.089083 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.093537 47.75%

2034 $ 0.098214 55.13%

2035 $ 0.103125 62.89%

2036 $ 0.108281 71.03%

2037 $ 0.113695 79.59%

2038 $ 0.119380 88.56%

2039 $ 0.125349 97.99%

2040 $ 0.131616 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Overlay Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.06331 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.063318 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.063370 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.063570 0.41% Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OVL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.06331 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OVL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.063318 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OVL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.063370 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OVL adalah $0.063570 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Overlay Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06331$ 0.06331 $ 0.06331 Perubahan Harga (24 Jam) +4.43% Kap. Pasar $ 691.80K$ 691.80K $ 691.80K Suplai Peredaran 10.91M 10.91M 10.91M Volume (24 Jam) $ 69.12K$ 69.12K $ 69.12K Volume (24 Jam) -- Harga OVL terbaru adalah $ 0.06331. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.43%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 69.12K. Selanjutnya, suplai beredar OVL adalah 10.91M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 691.80K. Lihat Harga OVL Live

Harga Lampau Overlay Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Overlay Protocol, harga Overlay Protocol saat ini adalah 0.06339USD. Suplai Overlay Protocol(OVL) yang beredar adalah 0.00 OVL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $691.80K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.005069 $ 0.06423 $ 0.05804

7 Hari 0.03% $ 0.002000 $ 0.08763 $ 0.05226

30 Days -0.51% $ -0.06694 $ 0.1428 $ 0.05226 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Overlay Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005069 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Overlay Protocol trading pada harga tertinggi $0.08763 dan terendah $0.05226 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OVL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Overlay Protocol telah mengalami perubahan -0.51% , mencerminkan sekitar $-0.06694 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OVL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Overlay Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga OVL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Overlay Protocol (OVL )? Modul Prediksi Harga Overlay Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OVL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Overlay Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OVL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Overlay Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OVL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OVL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Overlay Protocol.

Mengapa Prediksi Harga OVL Penting?

Prediksi Harga OVL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OVL sekarang? Menurut prediksi Anda, OVL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OVL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Overlay Protocol (OVL), prakiraan harga OVL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OVL pada tahun 2026? Harga 1 Overlay Protocol (OVL) hari ini adalah $0.06331 . Menurut modul prediksi di atas, OVL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OVL pada tahun 2027? Overlay Protocol (OVL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OVL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OVL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Overlay Protocol (OVL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OVL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Overlay Protocol (OVL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OVL pada tahun 2030? Harga 1 Overlay Protocol (OVL) hari ini adalah $0.06331 . Menurut modul prediksi di atas, OVL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OVL untuk tahun 2040? Overlay Protocol (OVL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OVL pada tahun 2040.