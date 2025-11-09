Tokenomi Overlay Protocol (OVL)

Telusuri wawasan utama tentang Overlay Protocol (OVL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga Overlay Protocol (OVL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Overlay Protocol (OVL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 672.59K
Total Suplai:
$ 88.87M
Suplai yang Beredar:
$ 10.91M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.16M
All-Time High:
$ 0.44
All-Time Low:
$ 0.10678946055291266
Harga Saat Ini:
$ 0.06163
Informasi Overlay Protocol (OVL)

Overlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

Situs Web Resmi:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Tokenomi Overlay Protocol (OVL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Overlay Protocol (OVL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token OVL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token OVL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi OVL, jelajahi harga live token OVL!

