BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Overlay Protocol hari ini adalah 0.05888 USD. Lacak informasi harga aktual OVL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OVL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Overlay Protocol hari ini adalah 0.05888 USD. Lacak informasi harga aktual OVL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OVL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OVL

Info Harga OVL

Penjelasan OVL

Whitepaper OVL

Situs Web Resmi OVL

Tokenomi OVL

Prakiraan Harga OVL

Riwayat OVL

Panduan Membeli OVL

Konverter OVL ke Mata Uang Fiat

Spot OVL

Futures USDT-M OVL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Overlay Protocol

Harga Overlay Protocol(OVL)

Harga Live 1 OVL ke USD:

$0.05888
$0.05888$0.05888
-2.51%1D
USD
Grafik Harga Live Overlay Protocol (OVL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:24 (UTC+8)

Informasi Harga Overlay Protocol (OVL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05436
$ 0.05436$ 0.05436
Low 24 Jam
$ 0.063
$ 0.063$ 0.063
High 24 Jam

$ 0.05436
$ 0.05436$ 0.05436

$ 0.063
$ 0.063$ 0.063

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-1.63%

-2.51%

-15.55%

-15.55%

Harga aktual Overlay Protocol (OVL) adalah $ 0.05888. Selama 24 jam terakhir, OVL diperdagangkan antara low $ 0.05436 dan high $ 0.063, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOVL adalah $ 0.7841389069548613, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10678946055291266.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OVL telah berubah sebesar -1.63% selama 1 jam terakhir, -2.51% selama 24 jam, dan -15.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 642.58K
$ 642.58K$ 642.58K

$ 66.05K
$ 66.05K$ 66.05K

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Kapitalisasi Pasar Overlay Protocol saat ini adalah $ 642.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.05K. Suplai beredar OVL adalah 10.91M, dan total suplainya sebesar 88871915.39447941. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.89M.

Riwayat Harga Overlay Protocol (OVL) USD

Pantau perubahan harga Overlay Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015159-2.51%
30 Days$ -0.10472-64.01%
60 Hari$ -0.05062-46.23%
90 Hari$ -0.11112-65.37%
Perubahan Harga Overlay Protocol Hari Ini

Hari ini, OVL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0015159 (-2.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Overlay Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.10472 (-64.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Overlay Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OVL terlihat mengalami perubahan $ -0.05062 (-46.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Overlay Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.11112 (-65.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Overlay Protocol (OVL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Overlay Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Overlay Protocol (OVL)

Overlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

Overlay Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Overlay Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OVL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Overlay Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Overlay Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Overlay Protocol (USD)

Berapa nilai Overlay Protocol (OVL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Overlay Protocol (OVL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Overlay Protocol.

Cek prediksi harga Overlay Protocol sekarang!

Tokenomi Overlay Protocol (OVL)

Memahami tokenomi Overlay Protocol (OVL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OVL sekarang!

Cara membeli Overlay Protocol (OVL)

Ingin mengetahui cara membeli Overlay Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Overlay Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OVL ke Mata Uang Lokal

1 Overlay Protocol(OVL) ke VND
1,549.4272
1 Overlay Protocol(OVL) ke AUD
A$0.0906752
1 Overlay Protocol(OVL) ke GBP
0.0447488
1 Overlay Protocol(OVL) ke EUR
0.0506368
1 Overlay Protocol(OVL) ke USD
$0.05888
1 Overlay Protocol(OVL) ke MYR
RM0.2461184
1 Overlay Protocol(OVL) ke TRY
2.4841472
1 Overlay Protocol(OVL) ke JPY
¥8.94976
1 Overlay Protocol(OVL) ke ARS
ARS$85.4566656
1 Overlay Protocol(OVL) ke RUB
4.7828224
1 Overlay Protocol(OVL) ke INR
5.2208896
1 Overlay Protocol(OVL) ke IDR
Rp981.3329408
1 Overlay Protocol(OVL) ke PHP
3.4750976
1 Overlay Protocol(OVL) ke EGP
￡E.2.7844352
1 Overlay Protocol(OVL) ke BRL
R$0.3144192
1 Overlay Protocol(OVL) ke CAD
C$0.0830208
1 Overlay Protocol(OVL) ke BDT
7.1839488
1 Overlay Protocol(OVL) ke NGN
84.7188992
1 Overlay Protocol(OVL) ke COP
$225.5934208
1 Overlay Protocol(OVL) ke ZAR
R.1.0227456
1 Overlay Protocol(OVL) ke UAH
2.4764928
1 Overlay Protocol(OVL) ke TZS
T.Sh.144.66816
1 Overlay Protocol(OVL) ke VES
Bs13.36576
1 Overlay Protocol(OVL) ke CLP
$55.52384
1 Overlay Protocol(OVL) ke PKR
Rs16.6418432
1 Overlay Protocol(OVL) ke KZT
30.9726464
1 Overlay Protocol(OVL) ke THB
฿1.907712
1 Overlay Protocol(OVL) ke TWD
NT$1.8246912
1 Overlay Protocol(OVL) ke AED
د.إ0.2160896
1 Overlay Protocol(OVL) ke CHF
Fr0.047104
1 Overlay Protocol(OVL) ke HKD
HK$0.4574976
1 Overlay Protocol(OVL) ke AMD
֏22.515712
1 Overlay Protocol(OVL) ke MAD
.د.م0.547584
1 Overlay Protocol(OVL) ke MXN
$1.0934016
1 Overlay Protocol(OVL) ke SAR
ريال0.2208
1 Overlay Protocol(OVL) ke ETB
Br9.0610432
1 Overlay Protocol(OVL) ke KES
KSh7.6049408
1 Overlay Protocol(OVL) ke JOD
د.أ0.04174592
1 Overlay Protocol(OVL) ke PLN
0.2160896
1 Overlay Protocol(OVL) ke RON
лв0.259072
1 Overlay Protocol(OVL) ke SEK
kr0.5634816
1 Overlay Protocol(OVL) ke BGN
лв0.0995072
1 Overlay Protocol(OVL) ke HUF
Ft19.6853504
1 Overlay Protocol(OVL) ke CZK
1.2400128
1 Overlay Protocol(OVL) ke KWD
د.ك0.01801728
1 Overlay Protocol(OVL) ke ILS
0.1925376
1 Overlay Protocol(OVL) ke BOB
Bs0.406272
1 Overlay Protocol(OVL) ke AZN
0.100096
1 Overlay Protocol(OVL) ke TJS
SM0.5428736
1 Overlay Protocol(OVL) ke GEL
0.1595648
1 Overlay Protocol(OVL) ke AOA
Kz53.9688192
1 Overlay Protocol(OVL) ke BHD
.د.ب0.02213888
1 Overlay Protocol(OVL) ke BMD
$0.05888
1 Overlay Protocol(OVL) ke DKK
kr0.3803648
1 Overlay Protocol(OVL) ke HNL
L1.5508992
1 Overlay Protocol(OVL) ke MUR
2.70848
1 Overlay Protocol(OVL) ke NAD
$1.0227456
1 Overlay Protocol(OVL) ke NOK
kr0.5999872
1 Overlay Protocol(OVL) ke NZD
$0.1042176
1 Overlay Protocol(OVL) ke PAB
B/.0.05888
1 Overlay Protocol(OVL) ke PGK
K0.247296
1 Overlay Protocol(OVL) ke QAR
ر.ق0.2143232
1 Overlay Protocol(OVL) ke RSD
дин.5.9745536
1 Overlay Protocol(OVL) ke UZS
soʻm709.3974272
1 Overlay Protocol(OVL) ke ALL
L4.937088
1 Overlay Protocol(OVL) ke ANG
ƒ0.1053952
1 Overlay Protocol(OVL) ke AWG
ƒ0.105984
1 Overlay Protocol(OVL) ke BBD
$0.11776
1 Overlay Protocol(OVL) ke BAM
KM0.0995072
1 Overlay Protocol(OVL) ke BIF
Fr173.63712
1 Overlay Protocol(OVL) ke BND
$0.076544
1 Overlay Protocol(OVL) ke BSD
$0.05888
1 Overlay Protocol(OVL) ke JMD
$9.441408
1 Overlay Protocol(OVL) ke KHR
236.4656128
1 Overlay Protocol(OVL) ke KMF
Fr24.7296
1 Overlay Protocol(OVL) ke LAK
1,279.9999744
1 Overlay Protocol(OVL) ke LKR
රු17.9507456
1 Overlay Protocol(OVL) ke MDL
L1.00096
1 Overlay Protocol(OVL) ke MGA
Ar265.22496
1 Overlay Protocol(OVL) ke MOP
P0.47104
1 Overlay Protocol(OVL) ke MVR
0.906752
1 Overlay Protocol(OVL) ke MWK
MK102.2221568
1 Overlay Protocol(OVL) ke MZN
MT3.765376
1 Overlay Protocol(OVL) ke NPR
रु8.343296
1 Overlay Protocol(OVL) ke PYG
417.57696
1 Overlay Protocol(OVL) ke RWF
Fr85.43488
1 Overlay Protocol(OVL) ke SBD
$0.4845824
1 Overlay Protocol(OVL) ke SCR
0.886144
1 Overlay Protocol(OVL) ke SRD
$2.26688
1 Overlay Protocol(OVL) ke SVC
$0.5146112
1 Overlay Protocol(OVL) ke SZL
L1.0221568
1 Overlay Protocol(OVL) ke TMT
m0.20608
1 Overlay Protocol(OVL) ke TND
د.ت0.17422592
1 Overlay Protocol(OVL) ke TTD
$0.3986176
1 Overlay Protocol(OVL) ke UGX
Sh205.84448
1 Overlay Protocol(OVL) ke XAF
Fr33.38496
1 Overlay Protocol(OVL) ke XCD
$0.158976
1 Overlay Protocol(OVL) ke XOF
Fr33.38496
1 Overlay Protocol(OVL) ke XPF
Fr6.06464
1 Overlay Protocol(OVL) ke BWP
P0.791936
1 Overlay Protocol(OVL) ke BZD
$0.1183488
1 Overlay Protocol(OVL) ke CVE
$5.6430592
1 Overlay Protocol(OVL) ke DJF
Fr10.42176
1 Overlay Protocol(OVL) ke DOP
$3.7865728
1 Overlay Protocol(OVL) ke DZD
د.ج7.6873728
1 Overlay Protocol(OVL) ke FJD
$0.1342464
1 Overlay Protocol(OVL) ke GNF
Fr511.9616
1 Overlay Protocol(OVL) ke GTQ
Q0.4510208
1 Overlay Protocol(OVL) ke GYD
$12.3153408
1 Overlay Protocol(OVL) ke ISK
kr7.41888

Sumber Daya Overlay Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Overlay Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Overlay Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Overlay Protocol

Berapa nilai Overlay Protocol (OVL) hari ini?
Harga live OVL dalam USD adalah 0.05888 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OVL ke USD saat ini?
Harga OVL ke USD saat ini adalah $ 0.05888. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Overlay Protocol?
Kapitalisasi pasar OVL adalah $ 642.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OVL?
Suplai beredar OVL adalah 10.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OVL?
OVL mencapai harga ATH sebesar 0.7841389069548613 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OVL?
OVL mencapai harga ATL 0.10678946055291266 USD.
Berapa volume perdagangan OVL?
Volume perdagangan 24 jam live OVL adalah $ 66.05K USD.
Akankah harga OVL naik lebih tinggi tahun ini?
OVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Overlay Protocol (OVL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OVL ke USD

Jumlah

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.05888 USD

Perdagangkan OVL

OVL/USDT
$0.05888
$0.05888$0.05888
-2.59%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,305.17
$101,305.17$101,305.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.51
$3,308.51$3,308.51

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.02
$155.02$155.02

-0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0427
$1.0427$1.0427

+21.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,305.17
$101,305.17$101,305.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.51
$3,308.51$3,308.51

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.02
$155.02$155.02

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2118
$2.2118$2.2118

-1.01%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0106
$1.0106$1.0106

-0.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0609
$0.0609$0.0609

+21.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004021
$0.0004021$0.0004021

+168.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011910
$0.011910$0.011910

+1,091.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.266
$4.266$4.266

+326.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008052
$0.008052$0.008052

+277.31%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001808
$0.001808$0.001808

+66.17%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002436
$0.0000002436$0.0000002436

+62.40%