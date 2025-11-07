Apa yang dimaksud dengan Overlay Protocol (OVL)

Overlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Overlay Protocol Berapa nilai Overlay Protocol (OVL) hari ini? Harga live OVL dalam USD adalah 0.05888 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OVL ke USD saat ini? $ 0.05888 . Cobalah Harga OVL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Overlay Protocol? Kapitalisasi pasar OVL adalah $ 642.58K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OVL? Suplai beredar OVL adalah 10.91M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OVL? OVL mencapai harga ATH sebesar 0.7841389069548613 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OVL? OVL mencapai harga ATL 0.10678946055291266 USD . Berapa volume perdagangan OVL? Volume perdagangan 24 jam live OVL adalah $ 66.05K USD . Akankah harga OVL naik lebih tinggi tahun ini? OVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Overlay Protocol (OVL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

