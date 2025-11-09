Tokenomi OpenVPP (OVPP)

Telusuri wawasan utama tentang OpenVPP (OVPP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:53:49 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga OpenVPP (OVPP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk OpenVPP (OVPP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 13.21M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 803.28M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 16.44M
All-Time High:
$ 0.3
All-Time Low:
$ 0.000026830293467548
Harga Saat Ini:
$ 0.01644
Informasi OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

Situs Web Resmi:
https://openvpp.energy/
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

Tokenomi OpenVPP (OVPP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi OpenVPP (OVPP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token OVPP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token OVPP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi OVPP, jelajahi harga live token OVPP!

Cara Membeli OVPP

Tertarik untuk menambahkan OpenVPP (OVPP) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli OVPP, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga OpenVPP (OVPP)

Menganalisis riwayat harga OVPP membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga OVPP

Ingin mengetahui arah OVPP? Halaman prediksi harga OVPP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

