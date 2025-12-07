Tabel Konversi PinLink ke Sudanese Pound
Tabel Konversi PIN ke SDG
- 1 PIN74.28 SDG
- 2 PIN148.55 SDG
- 3 PIN222.83 SDG
- 4 PIN297.11 SDG
- 5 PIN371.38 SDG
- 6 PIN445.66 SDG
- 7 PIN519.94 SDG
- 8 PIN594.21 SDG
- 9 PIN668.49 SDG
- 10 PIN742.77 SDG
- 50 PIN3,713.83 SDG
- 100 PIN7,427.66 SDG
- 1,000 PIN74,276.57 SDG
- 5,000 PIN371,382.87 SDG
- 10,000 PIN742,765.74 SDG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual PinLink ke Sudanese Pound (PIN ke SDG) di berbagai rentang nilai, dari 1 PIN hingga 10,000 PIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SDG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PIN ke SDG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SDG ke PIN
- 1 SDG0.01346 PIN
- 2 SDG0.02692 PIN
- 3 SDG0.04038 PIN
- 4 SDG0.05385 PIN
- 5 SDG0.06731 PIN
- 6 SDG0.08077 PIN
- 7 SDG0.09424 PIN
- 8 SDG0.1077 PIN
- 9 SDG0.1211 PIN
- 10 SDG0.1346 PIN
- 50 SDG0.6731 PIN
- 100 SDG1.346 PIN
- 1,000 SDG13.46 PIN
- 5,000 SDG67.31 PIN
- 10,000 SDG134.6 PIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sudanese Pound ke PinLink (SDG ke PIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SDG hingga 10,000 SDG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah PinLink yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SDG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
PinLink (PIN) saat ini diperdagangkan seharga ج.س 74.28 SDG , yang mencerminkan perubahan 4.30% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ج.س45.72M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ج.س6.55B SDG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PinLink Harga khusus dari kami.
53.05B SDG
Suplai Peredaran
45.72M
Volume Trading 24 Jam
6.55B SDG
Kapitalisasi Pasar
4.30%
Perubahan Harga (1 Hari)
ج.س 0.1261
High 24 Jam
ج.س 0.1129
Low 24 Jam
Grafik tren PIN ke SDG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PinLink terhadap SDG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PinLink saat ini.
Ringkasan Konversi PIN ke SDG
Per | 1 PIN = 74.28 SDG | 1 SDG = 0.01346 PIN
Kurs untuk 1 PIN ke SDG hari ini adalah 74.28 SDG.
Pembelian 5 PIN akan dikenai biaya 371.38 SDG, sedangkan 10 PIN memiliki nilai 742.77 SDG.
1 SDG dapat di-trade dengan 0.01346 PIN.
50 SDG dapat dikonversi ke 0.6731 PIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PIN ke SDG telah berubah sebesar -1.52% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 4.30%, sehingga mencapai high senilai 75.84029089879215 SDG dan low senilai 67.90141825910892 SDG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PIN adalah 140.7947034052914 SDG yang menunjukkan perubahan -47.25% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PIN telah berubah sebesar -269.9818127237732 SDG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -78.43% pada nilainya.
Semua Tentang PinLink (PIN)
Setelah menghitung harga PinLink (PIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang PinLink langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli PinLink, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PIN ke SDG
Dalam 24 jam terakhir, PinLink (PIN) telah berfluktuasi antara 67.90141825910892 SDG dan 75.84029089879215 SDG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 67.90141825910892 SDG dan high 93.221610541735 SDG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PIN ke SDG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ج.س 72.17
|ج.س 90.21
|ج.س 162.38
|ج.س 408.97
|Low
|ج.س 66.15
|ج.س 66.15
|ج.س 60.14
|ج.س 60.14
|Rata-rata
|ج.س 72.17
|ج.س 78.18
|ج.س 96.22
|ج.س 192.45
|Volatilitas
|+11.03%
|+33.57%
|+74.88%
|+101.62%
|Perubahan
|+3.26%
|-1.43%
|-47.20%
|-78.47%
Prakiraan Harga PinLink dalam SDG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga PinLink dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PIN ke SDG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, PinLink dapat mencapai sekitar ج.س77.99SDG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PIN mungkin naik menjadi sekitar ج.س94.80 SDG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PinLink kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PIN yang Tersedia di MEXC
PIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PIN, yang mencakup pasar tempat PinLink dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
PIPPINUSDTPerpetual
|Trade
PINGUSDTPerpetual
|Trade
XPINUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PinLink untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli PinLink
Ingin menambahkan PinLink ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli PinLink › atau Mulai sekarang ›
PIN dan SDG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PinLink (PIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PinLink
- Harga Saat Ini (USD): $0.1235
- Perubahan 7 Hari: -1.52%
- Tren 30 Hari: -47.25%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SDG, harga USD PIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PIN] [PIN ke USD]
Sudanese Pound (SDG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SDG/USD): 0.001662505092232316
- Perubahan 7 Hari: -0.16%
- Tren 30 Hari: -0.16%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SDG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PIN yang sama.
- SDG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PIN dengan SDG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PIN ke SDG?
Kurs antara PinLink (PIN) dan Sudanese Pound (SDG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PIN ke SDG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SDG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SDG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SDG. Ketika SDG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PinLink, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SDG.
Konversikan PIN ke SDG Seketika
Gunakan konverter PIN ke SDG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PIN ke SDG?
Masukkan Jumlah PIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah PIN yang ingin Anda konversi ke SDG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PIN ke SDG Secara Live
Lihat kurs PIN ke SDG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PIN dan SDG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PIN ke SDG dihitung?
Perhitungan kurs PIN ke SDG didasarkan pada nilai PIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SDG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PIN ke SDG begitu sering berubah?
Kurs PIN ke SDG sangat sering berubah karena PinLink dan Sudanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PIN ke SDG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PIN ke SDG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PIN ke SDG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PIN ke SDG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PIN ke SDG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PIN terhadap SDG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PIN terhadap SDG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PIN ke SDG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SDG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PIN ke SDG?
Halving PinLink, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PIN ke SDG.
Bisakah saya membandingkan kurs PIN ke SDG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PIN keSDG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PIN ke SDG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga PinLink, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PIN ke SDG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SDG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PIN ke SDG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi PinLink dan Sudanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk PinLink dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PIN ke SDG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SDG Anda ke PIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PIN ke SDG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PIN ke SDG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PIN ke SDG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SDG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PIN ke SDG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi PinLink Selengkapnya
Harga PinLink
Pelajari selengkapnya tentang PinLink (PIN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga PinLink
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PIN untuk lebih memahami kemungkinan arah PinLink.
Cara Membeli PinLink
Ingin membeli PinLink? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PIN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PIN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi PinLink ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SDG
Mengapa Harus Membeli PinLink dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli PinLink.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli PinLink dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.