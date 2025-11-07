BursaDEX+
Harga live PinLink hari ini adalah 0.2099 USD. Lacak informasi harga aktual PIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PIN

Info Harga PIN

Penjelasan PIN

Whitepaper PIN

Situs Web Resmi PIN

Tokenomi PIN

Prakiraan Harga PIN

Riwayat PIN

Panduan Membeli PIN

Konverter PIN ke Mata Uang Fiat

Spot PIN

Futures USDT-M PIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PinLink

Harga PinLink(PIN)

Harga Live 1 PIN ke USD:

$0.2099
$0.2099$0.2099
+0.04%1D
USD
Grafik Harga Live PinLink (PIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:36 (UTC+8)

Informasi Harga PinLink (PIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2012
$ 0.2012$ 0.2012
Low 24 Jam
$ 0.2394
$ 0.2394$ 0.2394
High 24 Jam

$ 0.2012
$ 0.2012$ 0.2012

$ 0.2394
$ 0.2394$ 0.2394

$ 4.2970090950920365
$ 4.2970090950920365$ 4.2970090950920365

$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392$ 0.02473960858913392

-0.38%

+0.04%

-24.61%

-24.61%

Harga aktual PinLink (PIN) adalah $ 0.2099. Selama 24 jam terakhir, PIN diperdagangkan antara low $ 0.2012 dan high $ 0.2394, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPIN adalah $ 4.2970090950920365, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02473960858913392.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PIN telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -24.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PinLink (PIN)

No.794

$ 18.51M
$ 18.51M$ 18.51M

$ 145.27K
$ 145.27K$ 145.27K

$ 20.99M
$ 20.99M$ 20.99M

88.21M
88.21M 88.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88.20%

ETH

Kapitalisasi Pasar PinLink saat ini adalah $ 18.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 145.27K. Suplai beredar PIN adalah 88.21M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.99M.

Riwayat Harga PinLink (PIN) USD

Pantau perubahan harga PinLink untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000084+0.04%
30 Days$ -0.2176-50.91%
60 Hari$ -0.364-63.43%
90 Hari$ -0.5781-73.37%
Perubahan Harga PinLink Hari Ini

Hari ini, PIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000084 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PinLink 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2176 (-50.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PinLink 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PIN terlihat mengalami perubahan $ -0.364 (-63.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PinLink 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5781 (-73.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PinLink (PIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga PinLink sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PinLink Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PinLink di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PinLink dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PinLink (USD)

Berapa nilai PinLink (PIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PinLink (PIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PinLink.

Cek prediksi harga PinLink sekarang!

Tokenomi PinLink (PIN)

Memahami tokenomi PinLink (PIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIN sekarang!

Cara membeli PinLink (PIN)

Ingin mengetahui cara membeli PinLink? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PinLink di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PinLink

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PinLink, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PinLink
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PinLink

Berapa nilai PinLink (PIN) hari ini?
Harga live PIN dalam USD adalah 0.2099 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PIN ke USD saat ini?
Harga PIN ke USD saat ini adalah $ 0.2099. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PinLink?
Kapitalisasi pasar PIN adalah $ 18.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PIN?
Suplai beredar PIN adalah 88.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PIN?
PIN mencapai harga ATH sebesar 4.2970090950920365 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PIN?
PIN mencapai harga ATL 0.02473960858913392 USD.
Berapa volume perdagangan PIN?
Volume perdagangan 24 jam live PIN adalah $ 145.27K USD.
Akankah harga PIN naik lebih tinggi tahun ini?
PIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PinLink (PIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

