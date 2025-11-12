CoreWeave menolak untuk menyalahkan Core Scientific atas keterlambatan kapasitas AI

Saham CoreWeave turun 16% pada hari Selasa setelah CEO Mike Intrator membahas keterlambatan terkait pengembang pusat data pihak ketiga selama laporan pendapatan terbaru perusahaan, menurut CNBC.

Mike mengatakan kuartal tersebut berjalan sesuai rencana kecuali untuk kemunduran yang melibatkan apa yang disebutnya "penyedia pusat data tunggal."

Pembawa acara CNBC Jim Cramer menekan lebih keras selama wawancara langsung mereka, mengatakan beberapa orang percaya keterlambatan tersebut terkait dengan beberapa lokasi, bukan hanya satu.

Jim menyebutkan fasilitas pusat data di Texas, Oklahoma, dan North Carolina, yang semuanya terkait dengan Core Scientific, perusahaan yang sama yang coba diakuisisi CoreWeave awal tahun ini seharga $9 miliar sebelum pemegang saham di Core Scientific menolak kesepakatan tersebut.

Mike tidak mengkonfirmasi hubungan tersebut. Dia terus mengulangi bahwa masalah tersebut melibatkan satu penyedia. Saham Core Scientific juga ditutup 10% lebih rendah pada hari Selasa.

Perusahaan tetap pada penjelasan satu-penyedia

Selama panggilan pendapatan kuartalan CoreWeave pada hari Senin, Mark Murphy, seorang analis di JPMorgan Securities, bertanya langsung kepada Mike apakah Core Scientific adalah penyedia di balik keterlambatan tersebut.

Mike menolak untuk menyebutkan nama mitra tersebut, dan kemudian pada satu titik dalam panggilan, dia mengatakan hanya satu pusat data yang terdampak dari 41 pusat data dalam portofolio yang lebih luas milik perusahaan.

Tetapi pada momen lain, Nitin Agrawal, CFO perusahaan, mengatakan masalah tersebut berasal dari "penyedia tunggal, mitra penyedia pusat data."

Ketika ditanya setelahnya berapa banyak lokasi yang terdampak, Mike diduga memberi tahu CNBC bahwa tim secara fisik berada di lokasi dengan kontraktor dan pekerja Core Scientific "setiap hari" berusaha untuk memajukan konstruksi dan kesiapan setelah menyadari perlambatan selama kuartal ketiga.

Dia mengatakan perusahaan merespons dengan mengirim staf mereka sendiri ke fasilitas untuk mempercepat kemajuan dan memastikan ekspansi kapasitas yang direncanakan tidak semakin tertinggal dari jadwal.

Mike juga memberi tahu para analis bahwa keterlambatan tersebut tidak akan mempengaruhi backlog perusahaan atau mencegah mereka merealisasikan nilai penuh dari kontrak yang ditandatangani.

Pendapatan naik, panduan turun, pipeline kesepakatan tetap besar

CoreWeave melaporkan pendapatan sebesar $1,36 miliar untuk kuartal ketiga, peningkatan 134% dari $583,9 juta yang dilaporkan satu tahun sebelumnya.

Meskipun dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, perusahaan kini memperkirakan pendapatan 2025 antara $5,05 miliar dan $5,15 miliar, lebih rendah dari perkiraan rata-rata analis sebesar $5,29 miliar.

Prospek yang lebih rendah, bersama dengan keterlambatan pusat data, menyebabkan JPMorgan menurunkan peringkat CoreWeave dari Overweight menjadi Neutral dan mengurangi target harga Desember 2025 dari $135 menjadi $110, mengutip tekanan yang meningkat di seluruh rantai pasokan infrastruktur.

Meskipun penurunan peringkat, para analis mengatakan pandangan mereka tentang posisi jangka panjang perusahaan yang lebih luas "tetap tidak berubah," menunjuk pada peningkatan permintaan untuk kapasitas komputasi kinerja tinggi di seluruh pengembangan AI dan beban kerja pelatihan.

JPMorgan juga mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan CoreWeave bisa pulih pada awal 2026, dengan asumsi hambatan saat ini teratasi dan infrastruktur yang direncanakan mulai beroperasi.

CoreWeave telah berkembang pesat karena perusahaan teknologi besar bersaing untuk komputasi berbasis GPU.

Pada September, perusahaan mengumumkan perjanjian infrastruktur cloud AI senilai $14,2 miliar dengan Meta, hanya beberapa hari setelah memperluas kesepakatan yang ada dengan OpenAI menjadi $22,4 miliar. Backlog-nya hampir dua kali lipat kuartal-ke-kuartal menjadi $56 miliar, dengan pelanggan baru seperti CrowdStrike, Poolside, Rakuten, dan Jasper bergabung dengan platform tersebut.

Keterlambatan tersebut telah menjadi ujian penting tentang seberapa cepat CoreWeave dapat mengubah permintaan menjadi infrastruktur yang berfungsi dalam skala besar.

Untuk saat ini, Mike memilih untuk bertahan pada pendiriannya: perusahaan tidak akan secara terbuka menyalahkan Core Scientific, meskipun semua orang sudah tahu siapa "penyedia tunggal" tersebut.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.