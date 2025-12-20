Opsi $415 juta kunci Bitcoin dalam kisaran – Bisakah BTC bertahan di $85 ribu?

<div class="entry-content"> <div> <div class="single-post-author"> <div class="single-post-author-top"> <p>Jurnalis</p> </div> <p><span class="mvp-post-date updated">Diposting: 20 Desember 2025<br></span><br></p> </div> </div> <div> <p><span style="font-weight:400">Pasar terus bergerak naik-turun tanpa arah yang jelas.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Yang perlu diperhatikan, ini terjadi karena sebagian besar volatilitas makro kini tampaknya sudah berlalu. Kenaikan suku bunga BOJ sudah diperhitungkan, kekhawatiran tarif Trump telah memudar dari fokus langsung, dan inflasi November datang lebih rendah dari yang diperkirakan.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Akibatnya, orang mungkin mengharapkan paus untuk masuk dan membeli penurunan Bitcoin [BTC]. Memang, pergerakan 3,08% pada 19 Desember menunjukkan tanda-tanda awal aktivitas bullish, menunjukkan bahwa level support menarik pembeli.</span></p> <div id="attachment_555022" style="width:1834px" class="wp-caption aligncenter"> <p>Sumber: TradingView (BTC/USDT)</p> </div> <p><span style="font-weight:400">Namun, pertanyaannya tetap: Apakah bulls bertahan atau terlibat?</span></p> <p><span style="font-weight:400">Melihat penawaran ETF, jelas bahwa bulls Bitcoin belum terlibat. Dan meskipun itu mungkin terdengar mengkhawatirkan, sebenarnya bisa menjadi sinyal bullish. Anda tahu, dari perspektif makro, Bitcoin sedang menuju salah satu minggu paling volatile.</span></p> <p>Dalam pengaturan ini, mempertahankan support adalah kunci untuk menjaga FOMO tetap utuh. Menurut AMBCrypto, jika bulls mengikuti strategi ini, hal itu bisa memicu <span style="font-weight:400">Bitcoin</span> untuk breakout yang sangat dibutuhkan dari rentangnya, membangun basis bullish menuju 2026.</p> <h2><strong>7 hari ke depan bisa menentukan langkah besar Bitcoin selanjutnya</strong></h2> <p><span style="font-weight:400">Secara historis, kadaluarsa opsi besar telah sejalan dengan pergerakan naik-turun Bitcoin. </span></p> <p><span style="font-weight:400">Yang perlu diperhatikan, kali ini tidak berbeda. Pembuat pasar melihat konsolidasi berkelanjutan BTC di bawah $90k bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari kadaluarsa "triple witching" kuartalan, dengan opsi besar-besaran yang akan berakhir di seluruh pasar.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Untuk Bitcoin, opsi senilai $415 juta akan berakhir dalam tujuh hari ke depan. Terlebih lagi, eksposur tetap sangat terkonsentrasi, dengan 50% dari total berakhir pada 26 Desember, menjadikannya tanggal kunci yang perlu diperhatikan.</span></p> <div id="attachment_555037" style="width:1340px" class="wp-caption aligncenter"> <p>Sumber: X</p> </div> <p><span style="font-weight:400">Dalam pengaturan ini, bulls yang bermain bertahan sebenarnya bullish. </span></p> <p><span style="font-weight:400">Dengan opsi senilai $415 juta yang akan berakhir, volatilitas seharusnya mendorong sentimen di minggu mendatang. Jika bulls terus mempertahankan zona support $85k–$88k, maka kondisi terbuka untuk pergerakan yang didorong FOMO saat kebisingan makro memudar.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Penawaran ETF yang lemah itu? Akan muncul dengan cepat. Selama bulls tetap pada strategi ini hingga 26 Desember dan menjaga Bitcoin tetap stabil, ini tampak seperti sinyal nyata pertama dari pengaturan breakout yang dikonfirmasi menuju 2026.</span></p> <hr> <h2><strong>Pemikiran Akhir</strong></h2> <ul> <li><em>Bitcoin tetap dalam kisaran terbatas saat opsi senilai $415 juta berakhir, dengan 26 Desember bertindak sebagai titik balik volatilitas utama. </em></li> <li><em>Jika bulls mempertahankan zona support $85k–$88k hingga kadaluarsa, pengaturan mendukung breakout pasca-kadaluarsa dan basis bullish menuju 2026.</em></li> </ul> <div class="post-nav"> <div class="next-blog"> Selanjutnya: Ethereum vs. Bitcoin: Apa yang dikatakan pemisahan penggunaan–nilai tentang harga </div> </div> </div> <p>Sumber: https://ambcrypto.com/415m-options-pin-bitcoin-in-range-can-btc-hold-85k/</p> </div>