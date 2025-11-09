Tokenomi Hyperion (RION)

Tokenomi Hyperion (RION)

Telusuri wawasan utama tentang Hyperion (RION), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:55:21 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Hyperion (RION)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hyperion (RION), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M
Total Suplai:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 43.28M
$ 43.28M$ 43.28M
All-Time High:
$ 1.1977
$ 1.1977$ 1.1977
All-Time Low:
$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481
Harga Saat Ini:
$ 0.4328
$ 0.4328$ 0.4328

Informasi Hyperion (RION)

Hyperion adalah platform berkinerja tinggi yang didukung oleh mesin eksekusi paralel Aptos. Dengan menggabungkan agregasi swap, Market Maker (CLMM dan DLMM yang akan datang), dan strategi penyimpanan data (vault) ke dalam satu pengalaman on-chain yang mulus, Hyperion membangun lapisan likuiditas dan perdagangan terpadu dari Aptos.

Situs Web Resmi:
https://hyperion.xyz/
Whitepaper:
https://docs.hyperion.xyz/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xc0c240c870606a5cb3150795e2d0dfff9f1f7456

Tokenomi Hyperion (RION): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hyperion (RION) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RION yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RION yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RION, jelajahi harga live token RION!

Cara Membeli RION

Tertarik untuk menambahkan Hyperion (RION) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli RION, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Hyperion (RION)

Menganalisis riwayat harga RION membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga RION

Ingin mengetahui arah RION? Halaman prediksi harga RION kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi