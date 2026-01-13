Tokenomi Riot Platforms (RIOTON)

Tokenomi Riot Platforms (RIOTON)

Telusuri wawasan utama tentang Riot Platforms (RIOTON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:27:33 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Riot Platforms (RIOTON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Riot Platforms (RIOTON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 359.33K
$ 359.33K$ 359.33K
Total Suplai:
$ 21.68K
$ 21.68K$ 21.68K
Suplai yang Beredar:
$ 21.68K
$ 21.68K$ 21.68K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 359.33K
$ 359.33K$ 359.33K
All-Time High:
$ 16.585
$ 16.585$ 16.585
All-Time Low:
$ 12.107558717231592
$ 12.107558717231592$ 12.107558717231592
Harga Saat Ini:
$ 16.575
$ 16.575$ 16.575

Informasi Riot Platforms (RIOTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/rioton
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x21deafD91116FCe9fE87C8f15Bde03f99a309b72

Tokenomi Riot Platforms (RIOTON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Riot Platforms (RIOTON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RIOTON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RIOTON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RIOTON, jelajahi harga live token RIOTON!

Cara Membeli RIOTON

Tertarik untuk menambahkan Riot Platforms (RIOTON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli RIOTON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Riot Platforms (RIOTON)

Menganalisis riwayat harga RIOTON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga RIOTON

Ingin mengetahui arah RIOTON? Halaman prediksi harga RIOTON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi