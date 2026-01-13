Harga live Riot Platforms hari ini adalah 16.367 USD. Kapitalisasi pasar RIOTON adalah 354,606.35403230024 USD. Lacak informasi harga aktual RIOTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Riot Platforms hari ini adalah 16.367 USD. Kapitalisasi pasar RIOTON adalah 354,606.35403230024 USD. Lacak informasi harga aktual RIOTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Riot Platforms (RIOTON) hari ini adalah $ 16.367, dengan perubahan 6.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIOTON ke USD saat ini adalah $ 16.367 per RIOTON.
Riot Platforms saat ini berada di peringkat #2590 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 354.61K, dengan suplai yang beredar 21.67K RIOTON. Selama 24 jam terakhir, RIOTON diperdagangkan antara $ 15.021 (low) dan $ 16.564 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.76385895940359, sementara all-time low aset ini adalah $ 12.107558717231592.
Dalam kinerja jangka pendek, RIOTON bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan +10.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.32M.
Informasi Pasar Riot Platforms (RIOTON)
No.2590
$ 354.61K
$ 5.32M
$ 354.61K
21.67K
21,665.93474872
ETH
Kapitalisasi Pasar Riot Platforms saat ini adalah $ 354.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.32M. Suplai beredar RIOTON adalah 21.67K, dan total suplainya sebesar 21665.93474872. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 354.61K.
Riwayat Harga Riot Platforms USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 15.021
Low 24 Jam
$ 16.564
High 24 Jam
$ 15.021
$ 16.564
$ 23.76385895940359
$ 12.107558717231592
-0.82%
+6.96%
+10.00%
+10.00%
Riwayat Harga Riot Platforms (RIOTON) USD
Pantau perubahan harga Riot Platforms untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +1.06508
+6.96%
30 Days
$ +1.107
+7.25%
60 Hari
$ +6.367
+63.67%
90 Hari
$ +6.367
+63.67%
Perubahan Harga Riot Platforms Hari Ini
Hari ini, RIOTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.06508 (+6.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Riot Platforms 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +1.107 (+7.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Riot Platforms 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIOTON terlihat mengalami perubahan $ +6.367 (+63.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Riot Platforms 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +6.367 (+63.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Riot Platforms (RIOTON)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Riot Platforms, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Riot Platforms?
Harga saham Riot Platforms (RIOT) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
1. Pergerakan harga Bitcoin – Korelasi yang kuat karena RIOT adalah salah satu penambang Bitcoin terkemuka 2. Perubahan tingkat kesulitan penambangan dan tingkat hash yang memengaruhi profitabilitas 3. Biaya energi dan efisiensi operasional penambangan 4. Regulasi kripto serta perubahan kebijakan 5. Sentimen pasar secara keseluruhan terhadap saham kripto 6. Ekspansi kapasitas penambangan dan pembaruan perangkat keras perusahaan 7. Laporan laba rugi triwulanan serta laporan produksi penambangan 8. Adopsi institusional terhadap mata uang kripto 9. Faktor makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi
Mengapa orang ingin tahu harga Riot Platforms hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga Riot Platforms (RIOT) hari ini karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan penambangan Bitcoin besar yang harga sahamnya berkorelasi erat dengan kinerja Bitcoin. Para investor memantaunya untuk mengukur sentimen pasar kripto, membuat keputusan perdagangan, dan memantau nilai portofolio mereka secara real-time.
Prediksi Harga untuk Riot Platforms
Prediksi Harga Riot Platforms (RIOTON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIOTON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Riot Platforms (RIOTON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Riot Platforms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Riot Platforms yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga RIOTON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Riot Platforms.
Cara membeli & berinvestasi Riot Platforms di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Riot Platforms? Pembelian RIOTON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Riot Platforms. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Riot Platforms (RIOTON) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Riot Platforms akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.
Sumber Daya Riot Platforms
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Riot Platforms, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Riot Platforms
Berapa nilai 1 Riot Platforms pada tahun 2030?
Jika Riot Platforms tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Riot Platforms.
Berapa harga Riot Platforms hari ini?
Harga Riot Platforms hari ini adalah $ 16.367. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Riot Platforms masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Riot Platforms tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi RIOTON, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Riot Platforms di Indonesia?
Riot Platforms senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Riot Platforms saat ini di Indonesia?
Harga live RIOTON diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Riot Platforms terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga RIOTON untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Riot Platforms di Indonesia?
Harga RIOTON dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
91,436.49
-0.22%
ETH
3,106.1
-0.72%
SOL
139.64
-2.05%
XMR
596.28
+3.14%
XRP
2.0572
-1.76%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk RIOTON di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan RIOTON/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Riot Platforms bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Riot Platforms akan naik tahun ini?
Harga Riot Platforms mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Riot Platforms (RIOTON) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:14:08 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Riot Platforms (RIOTON)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-11 10:54:00
Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39
Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01
Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55
Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15
Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.