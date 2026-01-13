Harga Riot Platforms Hari Ini

Harga live Riot Platforms (RIOTON) hari ini adalah $ 16.367, dengan perubahan 6.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIOTON ke USD saat ini adalah $ 16.367 per RIOTON.

Riot Platforms saat ini berada di peringkat #2590 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 354.61K, dengan suplai yang beredar 21.67K RIOTON. Selama 24 jam terakhir, RIOTON diperdagangkan antara $ 15.021 (low) dan $ 16.564 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.76385895940359, sementara all-time low aset ini adalah $ 12.107558717231592.

Dalam kinerja jangka pendek, RIOTON bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan +10.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.32M.

Informasi Pasar Riot Platforms (RIOTON)

Peringkat No.2590 Kapitalisasi Pasar $ 354.61K$ 354.61K $ 354.61K Volume (24 Jam) $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 354.61K$ 354.61K $ 354.61K Suplai Peredaran 21.67K 21.67K 21.67K Total Suplai 21,665.93474872 21,665.93474872 21,665.93474872 Blockchain Publik ETH

