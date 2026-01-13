BursaDEX+
Harga live Riot Platforms hari ini adalah 16.367 USD. Kapitalisasi pasar RIOTON adalah 354,606.35403230024 USD. Lacak informasi harga aktual RIOTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Riot Platforms(RIOTON)

Harga Live 1 RIOTON ke USD:

$16.368
+6.96%1D
Grafik Harga Live Riot Platforms (RIOTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:14:08 (UTC+8)

Harga Riot Platforms Hari Ini

Harga live Riot Platforms (RIOTON) hari ini adalah $ 16.367, dengan perubahan 6.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIOTON ke USD saat ini adalah $ 16.367 per RIOTON.

Riot Platforms saat ini berada di peringkat #2590 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 354.61K, dengan suplai yang beredar 21.67K RIOTON. Selama 24 jam terakhir, RIOTON diperdagangkan antara $ 15.021 (low) dan $ 16.564 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.76385895940359, sementara all-time low aset ini adalah $ 12.107558717231592.

Dalam kinerja jangka pendek, RIOTON bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan +10.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.32M.

Informasi Pasar Riot Platforms (RIOTON)

No.2590

$ 354.61K
$ 5.32M
$ 354.61K
21.67K
21,665.93474872
ETH

Kapitalisasi Pasar Riot Platforms saat ini adalah $ 354.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.32M. Suplai beredar RIOTON adalah 21.67K, dan total suplainya sebesar 21665.93474872. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 354.61K.

Riwayat Harga Riot Platforms USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 15.021
Low 24 Jam
$ 16.564
High 24 Jam

$ 15.021
$ 16.564
$ 23.76385895940359
$ 12.107558717231592
-0.82%

+6.96%

+10.00%

+10.00%

Riwayat Harga Riot Platforms (RIOTON) USD

Pantau perubahan harga Riot Platforms untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.06508+6.96%
30 Days$ +1.107+7.25%
60 Hari$ +6.367+63.67%
90 Hari$ +6.367+63.67%
Perubahan Harga Riot Platforms Hari Ini

Hari ini, RIOTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.06508 (+6.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Riot Platforms 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +1.107 (+7.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Riot Platforms 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIOTON terlihat mengalami perubahan $ +6.367 (+63.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Riot Platforms 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +6.367 (+63.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Riot Platforms (RIOTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Riot Platforms sekarang.

Analisis AI untuk Riot Platforms

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Riot Platforms, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Riot Platforms?

Harga saham Riot Platforms (RIOT) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Pergerakan harga Bitcoin – Korelasi yang kuat karena RIOT adalah salah satu penambang Bitcoin terkemuka
2. Perubahan tingkat kesulitan penambangan dan tingkat hash yang memengaruhi profitabilitas
3. Biaya energi dan efisiensi operasional penambangan
4. Regulasi kripto serta perubahan kebijakan
5. Sentimen pasar secara keseluruhan terhadap saham kripto
6. Ekspansi kapasitas penambangan dan pembaruan perangkat keras perusahaan
7. Laporan laba rugi triwulanan serta laporan produksi penambangan
8. Adopsi institusional terhadap mata uang kripto
9. Faktor makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi

Mengapa orang ingin tahu harga Riot Platforms hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Riot Platforms (RIOT) hari ini karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan penambangan Bitcoin besar yang harga sahamnya berkorelasi erat dengan kinerja Bitcoin. Para investor memantaunya untuk mengukur sentimen pasar kripto, membuat keputusan perdagangan, dan memantau nilai portofolio mereka secara real-time.

Prediksi Harga untuk Riot Platforms

Prediksi Harga Riot Platforms (RIOTON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIOTON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Riot Platforms (RIOTON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Riot Platforms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Riot Platforms yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga RIOTON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Riot Platforms.

Apa yang dimaksud dengan Riot Platforms (RIOTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Sumber Daya Riot Platforms

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Riot Platforms, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Riot Platforms
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Riot Platforms

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:14:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Riot Platforms (RIOTON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Riot Platforms Berita Populer

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
$16.368
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

