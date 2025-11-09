Tokenomi Sigma (SIGMA1)

Telusuri wawasan utama tentang Sigma (SIGMA1), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:57:41 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Sigma (SIGMA1)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sigma (SIGMA1), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.43M
Total Suplai:
$ 899.85M
Suplai yang Beredar:
$ 899.85M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.43M
All-Time High:
$ 0.10411
All-Time Low:
$ 0.003830283803696889
Harga Saat Ini:
$ 0.004919
Informasi Sigma (SIGMA1)

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Situs Web Resmi:
https://www.sigmasolana.com/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump

Tokenomi Sigma (SIGMA1): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Sigma (SIGMA1) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SIGMA1 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SIGMA1 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SIGMA1, jelajahi harga live token SIGMA1!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

