Tabel Konversi Soil ke Dong Vietnam
Tabel Konversi SOIL ke VND
- 1 SOIL2,725.98 VND
- 2 SOIL5,451.95 VND
- 3 SOIL8,177.93 VND
- 4 SOIL10,903.90 VND
- 5 SOIL13,629.88 VND
- 6 SOIL16,355.86 VND
- 7 SOIL19,081.83 VND
- 8 SOIL21,807.81 VND
- 9 SOIL24,533.79 VND
- 10 SOIL27,259.76 VND
- 50 SOIL136,298.81 VND
- 100 SOIL272,597.62 VND
- 1,000 SOIL2,725,976.16 VND
- 5,000 SOIL13,629,880.79 VND
- 10,000 SOIL27,259,761.58 VND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Soil ke Dong Vietnam (SOIL ke VND) di berbagai rentang nilai, dari 1 SOIL hingga 10,000 SOIL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SOIL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SOIL ke VND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VND ke SOIL
- 1 VND0.0003668 SOIL
- 2 VND0.0007336 SOIL
- 3 VND0.001100 SOIL
- 4 VND0.001467 SOIL
- 5 VND0.001834 SOIL
- 6 VND0.002201 SOIL
- 7 VND0.002567 SOIL
- 8 VND0.002934 SOIL
- 9 VND0.003301 SOIL
- 10 VND0.003668 SOIL
- 50 VND0.01834 SOIL
- 100 VND0.03668 SOIL
- 1,000 VND0.3668 SOIL
- 5,000 VND1.834 SOIL
- 10,000 VND3.668 SOIL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dong Vietnam ke Soil (VND ke SOIL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VND hingga 10,000 VND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Soil yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Soil (SOIL) saat ini diperdagangkan seharga ₫ 2,725.98 VND , yang mencerminkan perubahan -0.06% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₫-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₫-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Soil Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.06%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren SOIL ke VND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Soil terhadap VND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Soil saat ini.
Ringkasan Konversi SOIL ke VND
Per | 1 SOIL = 2,725.98 VND | 1 VND = 0.0003668 SOIL
Kurs untuk 1 SOIL ke VND hari ini adalah 2,725.98 VND.
Pembelian 5 SOIL akan dikenai biaya 13,629.88 VND, sedangkan 10 SOIL memiliki nilai 27,259.76 VND.
1 VND dapat di-trade dengan 0.0003668 SOIL.
50 VND dapat dikonversi ke 0.01834 SOIL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SOIL ke VND telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.06%, sehingga mencapai high senilai -- VND dan low senilai -- VND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SOIL adalah -- VND yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SOIL telah berubah sebesar -- VND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SOIL ke VND
Dalam 24 jam terakhir, Soil (SOIL) telah berfluktuasi antara -- VND dan -- VND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2,684.127146872593 VND dan high 3,073.9283142111212 VND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SOIL ke VND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₫ 2632.01
|₫ 2895.21
|₫ 3158.41
|₫ 4737.62
|Low
|₫ 2632.01
|₫ 2632.01
|₫ 2105.61
|₫ 2105.61
|Rata-rata
|₫ 2632.01
|₫ 2632.01
|₫ 2632.01
|₫ 3158.41
|Volatilitas
|+0.26%
|+12.75%
|+42.93%
|+56.49%
|Perubahan
|-0.15%
|-10.83%
|+9.25%
|-39.67%
Prakiraan Harga Soil dalam VND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Soil dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SOIL ke VND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SOIL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Soil dapat mencapai sekitar ₫2,862.27VND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SOIL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SOIL mungkin naik menjadi sekitar ₫3,479.11 VND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Soil kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
SOIL dan VND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Soil (SOIL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Soil
- Harga Saat Ini (USD): $0.10357
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SOIL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VND, harga USD SOIL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SOIL] [SOIL ke USD]
Dong Vietnam (VND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VND/USD): 0.00003800475059382423
- Perubahan 7 Hari: +0.15%
- Tren 30 Hari: +0.15%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SOIL yang sama.
- VND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SOIL dengan VND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SOIL ke VND?
Kurs antara Soil (SOIL) dan Dong Vietnam (VND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SOIL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SOIL ke VND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VND. Ketika VND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SOIL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Soil, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SOIL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VND.
Konversikan SOIL ke VND Seketika
Gunakan konverter SOIL ke VND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SOIL ke VND?
Masukkan Jumlah SOIL
Mulailah dengan memasukkan jumlah SOIL yang ingin Anda konversi ke VND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SOIL ke VND Secara Live
Lihat kurs SOIL ke VND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SOIL dan VND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SOIL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SOIL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SOIL ke VND dihitung?
Perhitungan kurs SOIL ke VND didasarkan pada nilai SOIL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SOIL ke VND begitu sering berubah?
Kurs SOIL ke VND sangat sering berubah karena Soil dan Dong Vietnam terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SOIL ke VND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SOIL ke VND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SOIL ke VND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SOIL ke VND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SOIL ke VND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SOIL terhadap VND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SOIL terhadap VND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SOIL ke VND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SOIL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SOIL ke VND?
Halving Soil, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SOIL ke VND.
Bisakah saya membandingkan kurs SOIL ke VND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SOIL keVND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SOIL ke VND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Soil, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SOIL ke VND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SOIL ke VND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Soil dan Dong Vietnam?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Soil dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SOIL ke VND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VND Anda ke SOIL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SOIL ke VND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SOIL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SOIL ke VND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SOIL ke VND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SOIL ke VND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
