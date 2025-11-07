BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Soil hari ini adalah 0.1107 USD. Lacak informasi harga aktual SOIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOIL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Soil hari ini adalah 0.1107 USD. Lacak informasi harga aktual SOIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOIL

Info Harga SOIL

Penjelasan SOIL

Whitepaper SOIL

Situs Web Resmi SOIL

Tokenomi SOIL

Prakiraan Harga SOIL

Riwayat SOIL

Panduan Membeli SOIL

Konverter SOIL ke Mata Uang Fiat

Spot SOIL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Soil

Harga Soil(SOIL)

Harga Live 1 SOIL ke USD:

$0.1107
$0.1107$0.1107
-0.80%1D
USD
Grafik Harga Live Soil (SOIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:46 (UTC+8)

Informasi Harga Soil (SOIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1088
$ 0.1088$ 0.1088
Low 24 Jam
$ 0.1158
$ 0.1158$ 0.1158
High 24 Jam

$ 0.1088
$ 0.1088$ 0.1088

$ 0.1158
$ 0.1158$ 0.1158

$ 3.987815897532013
$ 3.987815897532013$ 3.987815897532013

$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791

+0.09%

-0.80%

-11.87%

-11.87%

Harga aktual Soil (SOIL) adalah $ 0.1107. Selama 24 jam terakhir, SOIL diperdagangkan antara low $ 0.1088 dan high $ 0.1158, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOIL adalah $ 3.987815897532013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09537159078089791.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOIL telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -11.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Soil (SOIL)

No.1377

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 84.80K
$ 84.80K$ 84.80K

$ 11.07M
$ 11.07M$ 11.07M

43.49M
43.49M 43.49M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

43.49%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Soil saat ini adalah $ 4.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.80K. Suplai beredar SOIL adalah 43.49M, dan total suplainya sebesar 99000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.07M.

Riwayat Harga Soil (SOIL) USD

Pantau perubahan harga Soil untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000893-0.80%
30 Days$ -0.0357-24.39%
60 Hari$ -0.0917-45.31%
90 Hari$ -0.1475-57.13%
Perubahan Harga Soil Hari Ini

Hari ini, SOIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000893 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Soil 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0357 (-24.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Soil 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOIL terlihat mengalami perubahan $ -0.0917 (-45.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Soil 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1475 (-57.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Soil (SOIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Soil sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Soil Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Soil di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Soil dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Soil (USD)

Berapa nilai Soil (SOIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Soil (SOIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Soil.

Cek prediksi harga Soil sekarang!

Tokenomi Soil (SOIL)

Memahami tokenomi Soil (SOIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOIL sekarang!

Cara membeli Soil (SOIL)

Ingin mengetahui cara membeli Soil? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Soil di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOIL ke Mata Uang Lokal

1 Soil(SOIL) ke VND
2,913.0705
1 Soil(SOIL) ke AUD
A$0.170478
1 Soil(SOIL) ke GBP
0.084132
1 Soil(SOIL) ke EUR
0.095202
1 Soil(SOIL) ke USD
$0.1107
1 Soil(SOIL) ke MYR
RM0.462726
1 Soil(SOIL) ke TRY
4.670433
1 Soil(SOIL) ke JPY
¥16.9371
1 Soil(SOIL) ke ARS
ARS$160.666659
1 Soil(SOIL) ke RUB
8.993268
1 Soil(SOIL) ke INR
9.815769
1 Soil(SOIL) ke IDR
Rp1,844.999262
1 Soil(SOIL) ke PHP
6.529086
1 Soil(SOIL) ke EGP
￡E.5.23611
1 Soil(SOIL) ke BRL
R$0.592245
1 Soil(SOIL) ke CAD
C$0.156087
1 Soil(SOIL) ke BDT
13.506507
1 Soil(SOIL) ke NGN
159.279588
1 Soil(SOIL) ke COP
$424.137087
1 Soil(SOIL) ke ZAR
R.1.922859
1 Soil(SOIL) ke UAH
4.656042
1 Soil(SOIL) ke TZS
T.Sh.271.9899
1 Soil(SOIL) ke VES
Bs25.1289
1 Soil(SOIL) ke CLP
$104.3901
1 Soil(SOIL) ke PKR
Rs31.288248
1 Soil(SOIL) ke KZT
58.231521
1 Soil(SOIL) ke THB
฿3.584466
1 Soil(SOIL) ke TWD
NT$3.428379
1 Soil(SOIL) ke AED
د.إ0.406269
1 Soil(SOIL) ke CHF
Fr0.08856
1 Soil(SOIL) ke HKD
HK$0.860139
1 Soil(SOIL) ke AMD
֏42.33168
1 Soil(SOIL) ke MAD
.د.م1.02951
1 Soil(SOIL) ke MXN
$2.055699
1 Soil(SOIL) ke SAR
ريال0.415125
1 Soil(SOIL) ke ETB
Br17.035623
1 Soil(SOIL) ke KES
KSh14.295798
1 Soil(SOIL) ke JOD
د.أ0.0784863
1 Soil(SOIL) ke PLN
0.407376
1 Soil(SOIL) ke RON
лв0.48708
1 Soil(SOIL) ke SEK
kr1.059399
1 Soil(SOIL) ke BGN
лв0.187083
1 Soil(SOIL) ke HUF
Ft37.060146
1 Soil(SOIL) ke CZK
2.334663
1 Soil(SOIL) ke KWD
د.ك0.0338742
1 Soil(SOIL) ke ILS
0.361989
1 Soil(SOIL) ke BOB
Bs0.76383
1 Soil(SOIL) ke AZN
0.18819
1 Soil(SOIL) ke TJS
SM1.020654
1 Soil(SOIL) ke GEL
0.299997
1 Soil(SOIL) ke AOA
Kz101.466513
1 Soil(SOIL) ke BHD
.د.ب0.0417339
1 Soil(SOIL) ke BMD
$0.1107
1 Soil(SOIL) ke DKK
kr0.716229
1 Soil(SOIL) ke HNL
L2.915838
1 Soil(SOIL) ke MUR
5.088879
1 Soil(SOIL) ke NAD
$1.922859
1 Soil(SOIL) ke NOK
kr1.12914
1 Soil(SOIL) ke NZD
$0.195939
1 Soil(SOIL) ke PAB
B/.0.1107
1 Soil(SOIL) ke PGK
K0.46494
1 Soil(SOIL) ke QAR
ر.ق0.402948
1 Soil(SOIL) ke RSD
дин.11.244906
1 Soil(SOIL) ke UZS
soʻm1,333.734633
1 Soil(SOIL) ke ALL
L9.282195
1 Soil(SOIL) ke ANG
ƒ0.198153
1 Soil(SOIL) ke AWG
ƒ0.19926
1 Soil(SOIL) ke BBD
$0.2214
1 Soil(SOIL) ke BAM
KM0.187083
1 Soil(SOIL) ke BIF
Fr326.4543
1 Soil(SOIL) ke BND
$0.14391
1 Soil(SOIL) ke BSD
$0.1107
1 Soil(SOIL) ke JMD
$17.750745
1 Soil(SOIL) ke KHR
444.577842
1 Soil(SOIL) ke KMF
Fr46.494
1 Soil(SOIL) ke LAK
2,406.521691
1 Soil(SOIL) ke LKR
රු33.749109
1 Soil(SOIL) ke MDL
L1.8819
1 Soil(SOIL) ke MGA
Ar498.64815
1 Soil(SOIL) ke MOP
P0.8856
1 Soil(SOIL) ke MVR
1.70478
1 Soil(SOIL) ke MWK
MK192.187377
1 Soil(SOIL) ke MZN
MT7.079265
1 Soil(SOIL) ke NPR
रु15.68619
1 Soil(SOIL) ke PYG
785.0844
1 Soil(SOIL) ke RWF
Fr160.6257
1 Soil(SOIL) ke SBD
$0.911061
1 Soil(SOIL) ke SCR
1.597401
1 Soil(SOIL) ke SRD
$4.26195
1 Soil(SOIL) ke SVC
$0.967518
1 Soil(SOIL) ke SZL
L1.921752
1 Soil(SOIL) ke TMT
m0.38745
1 Soil(SOIL) ke TND
د.ت0.3275613
1 Soil(SOIL) ke TTD
$0.749439
1 Soil(SOIL) ke UGX
Sh387.0072
1 Soil(SOIL) ke XAF
Fr62.8776
1 Soil(SOIL) ke XCD
$0.29889
1 Soil(SOIL) ke XOF
Fr62.8776
1 Soil(SOIL) ke XPF
Fr11.4021
1 Soil(SOIL) ke BWP
P1.488915
1 Soil(SOIL) ke BZD
$0.222507
1 Soil(SOIL) ke CVE
$10.609488
1 Soil(SOIL) ke DJF
Fr19.5939
1 Soil(SOIL) ke DOP
$7.119117
1 Soil(SOIL) ke DZD
د.ج14.456313
1 Soil(SOIL) ke FJD
$0.252396
1 Soil(SOIL) ke GNF
Fr962.5365
1 Soil(SOIL) ke GTQ
Q0.847962
1 Soil(SOIL) ke GYD
$23.154012
1 Soil(SOIL) ke ISK
kr13.9482

Sumber Daya Soil

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Soil, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Soil
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Soil

Berapa nilai Soil (SOIL) hari ini?
Harga live SOIL dalam USD adalah 0.1107 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOIL ke USD saat ini?
Harga SOIL ke USD saat ini adalah $ 0.1107. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Soil?
Kapitalisasi pasar SOIL adalah $ 4.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOIL?
Suplai beredar SOIL adalah 43.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOIL?
SOIL mencapai harga ATH sebesar 3.987815897532013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOIL?
SOIL mencapai harga ATL 0.09537159078089791 USD.
Berapa volume perdagangan SOIL?
Volume perdagangan 24 jam live SOIL adalah $ 84.80K USD.
Akankah harga SOIL naik lebih tinggi tahun ini?
SOIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Soil (SOIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOIL ke USD

Jumlah

SOIL
SOIL
USD
USD

1 SOIL = 0.1107 USD

Perdagangkan SOIL

SOIL/USDT
$0.1107
$0.1107$0.1107
-0.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.84
$101,312.84$101,312.84

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.83
$3,315.83$3,315.83

+0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0320
$1.0320$1.0320

+20.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.84
$101,312.84$101,312.84

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.83
$3,315.83$3,315.83

+0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0323
$1.0323$1.0323

+1.59%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0803
$0.0803$0.0803

+60.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014199
$0.014199$0.014199

+1,319.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009678
$0.009678$0.009678

+353.51%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.190
$4.190$4.190

+319.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0803
$0.0803$0.0803

+60.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002301
$0.0000002301$0.0000002301

+53.40%