Tokenomi Solaxy (SOLAXY)

Telusuri wawasan utama tentang Solaxy (SOLAXY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:32:01 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Solaxy (SOLAXY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Solaxy (SOLAXY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 83.00B
$ 83.00B$ 83.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 25.13M
$ 25.13M$ 25.13M
All-Time High:
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
All-Time Low:
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282
Harga Saat Ini:
$ 0.000244
$ 0.000244$ 0.000244

Informasi Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Situs Web Resmi:
https://solaxy.io/
Whitepaper:
https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Tokenomi Solaxy (SOLAXY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Solaxy (SOLAXY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SOLAXY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SOLAXY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SOLAXY, jelajahi harga live token SOLAXY!

Cara Membeli SOLAXY

Tertarik untuk menambahkan Solaxy (SOLAXY) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SOLAXY, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Solaxy (SOLAXY)

Menganalisis riwayat harga SOLAXY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SOLAXY

Ingin mengetahui arah SOLAXY? Halaman prediksi harga SOLAXY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

