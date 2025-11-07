Apa yang dimaksud dengan Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment. Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Tokenomi Solaxy (SOLAXY)

Memahami tokenomi Solaxy (SOLAXY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLAXY sekarang!

Sumber Daya Solaxy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solaxy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solaxy Berapa nilai Solaxy (SOLAXY) hari ini? Harga live SOLAXY dalam USD adalah 0.0002144 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SOLAXY ke USD saat ini? $ 0.0002144 . Cobalah Harga SOLAXY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Solaxy? Kapitalisasi pasar SOLAXY adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SOLAXY? Suplai beredar SOLAXY adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SOLAXY? SOLAXY mencapai harga ATH sebesar 0.001838649580592757 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SOLAXY? SOLAXY mencapai harga ATL 0.00058806293830282 USD . Berapa volume perdagangan SOLAXY? Volume perdagangan 24 jam live SOLAXY adalah $ 465.52K USD . Akankah harga SOLAXY naik lebih tinggi tahun ini? SOLAXY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLAXY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

