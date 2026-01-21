Tokenomi Space (SPACESOL)

Telusuri wawasan utama tentang Space (SPACESOL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 20:49:20 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Space (SPACESOL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Space (SPACESOL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
--
----
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
--
----
All-Time High:
--
----
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
--
----

Informasi Space (SPACESOL)

Space is a decentralized prediction market platform built on Solana where you can trade on real-world outcomes across crypto, politics, sports, technology, culture, and more - and earn rewards for being right.

Situs Web Resmi:
https://into.space/

Tokenomi Space (SPACESOL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Space (SPACESOL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPACESOL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPACESOL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPACESOL, jelajahi harga live token SPACESOL!

Cara Membeli SPACESOL

Tertarik untuk menambahkan Space (SPACESOL) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SPACESOL, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Space (SPACESOL)

Menganalisis riwayat harga SPACESOL membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SPACESOL

Ingin mengetahui arah SPACESOL? Halaman prediksi harga SPACESOL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

