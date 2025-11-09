Tokenomi xCellar (XCL)

Tokenomi xCellar (XCL)

Telusuri wawasan utama tentang xCellar (XCL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:02:41 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga xCellar (XCL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk xCellar (XCL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M
Total Suplai:
$ 950.00M
$ 950.00M$ 950.00M
Suplai yang Beredar:
$ 933.00M
$ 933.00M$ 933.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M
All-Time High:
$ 0.0291
$ 0.0291$ 0.0291
All-Time Low:
$ 0.003302833984825292
$ 0.003302833984825292$ 0.003302833984825292
Harga Saat Ini:
$ 0.00676
$ 0.00676$ 0.00676

Informasi xCellar (XCL)

xCellar adalah protokol DeFi yang didukung oleh Formula Fawkes, menyediakan transaksi yang aman dan tak terlacak di blockchain. Protokol ini dirancang untuk memberikan privasi finansial penuh dan kendali penuh atas aset pengguna.

Situs Web Resmi:
https://xcellar.ai/
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xca5e50710f656f2e537ce2fc8504db6e24ed3515

Tokenomi xCellar (XCL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi xCellar (XCL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XCL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XCL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XCL, jelajahi harga live token XCL!

Cara Membeli XCL

Tertarik untuk menambahkan xCellar (XCL) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli XCL, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga xCellar (XCL)

Menganalisis riwayat harga XCL membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga XCL

Ingin mengetahui arah XCL? Halaman prediksi harga XCL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi