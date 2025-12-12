Tabel Konversi XPIN Network ke Sri Lankan Rupee
Tabel Konversi XPIN ke LKR
- 1 XPIN0.58 LKR
- 2 XPIN1.15 LKR
- 3 XPIN1.73 LKR
- 4 XPIN2.31 LKR
- 5 XPIN2.89 LKR
- 6 XPIN3.46 LKR
- 7 XPIN4.04 LKR
- 8 XPIN4.62 LKR
- 9 XPIN5.20 LKR
- 10 XPIN5.77 LKR
- 50 XPIN28.87 LKR
- 100 XPIN57.73 LKR
- 1,000 XPIN577.34 LKR
- 5,000 XPIN2,886.70 LKR
- 10,000 XPIN5,773.39 LKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual XPIN Network ke Sri Lankan Rupee (XPIN ke LKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 XPIN hingga 10,000 XPIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah XPIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah XPIN ke LKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LKR ke XPIN
- 1 LKR1.732 XPIN
- 2 LKR3.464 XPIN
- 3 LKR5.196 XPIN
- 4 LKR6.928 XPIN
- 5 LKR8.660 XPIN
- 6 LKR10.39 XPIN
- 7 LKR12.12 XPIN
- 8 LKR13.85 XPIN
- 9 LKR15.58 XPIN
- 10 LKR17.32 XPIN
- 50 LKR86.60 XPIN
- 100 LKR173.2 XPIN
- 1,000 LKR1,732 XPIN
- 5,000 LKR8,660 XPIN
- 10,000 LKR17,320 XPIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sri Lankan Rupee ke XPIN Network (LKR ke XPIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LKR hingga 10,000 LKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah XPIN Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
XPIN Network (XPIN) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.58 LKR , yang mencerminkan perubahan 1.51% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨35.06M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨10.17B LKR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman XPIN Network Harga khusus dari kami.
5.45T LKR
Suplai Peredaran
35.06M
Volume Trading 24 Jam
10.17B LKR
Kapitalisasi Pasar
1.51%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.0018884
High 24 Jam
₨ 0.0018011
Low 24 Jam
Grafik tren XPIN ke LKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi XPIN Network terhadap LKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga XPIN Network saat ini.
Ringkasan Konversi XPIN ke LKR
Per | 1 XPIN = 0.58 LKR | 1 LKR = 1.732 XPIN
Kurs untuk 1 XPIN ke LKR hari ini adalah 0.58 LKR.
Pembelian 5 XPIN akan dikenai biaya 2.89 LKR, sedangkan 10 XPIN memiliki nilai 5.77 LKR.
1 LKR dapat di-trade dengan 1.732 XPIN.
50 LKR dapat dikonversi ke 86.60 XPIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 XPIN ke LKR telah berubah sebesar -7.62% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.51%, sehingga mencapai high senilai 0.5834879186951915 LKR dan low senilai 0.5565134983911826 LKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 XPIN adalah 1.0185083808488453 LKR yang menunjukkan perubahan -43.32% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, XPIN telah berubah sebesar 0.10530220434829551 LKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +22.30% pada nilainya.
Semua Tentang XPIN Network (XPIN)
Setelah menghitung harga XPIN Network (XPIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang XPIN Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan XPIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli XPIN Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga XPIN ke LKR
Dalam 24 jam terakhir, XPIN Network (XPIN) telah berfluktuasi antara 0.5565134983911826 LKR dan 0.5834879186951915 LKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.554690484876937 LKR dan high 0.6523916498268519 LKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas XPIN ke LKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 3.08
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+4.77%
|+15.77%
|+55.51%
|+660.13%
|Perubahan
|+2.13%
|-6.78%
|-43.29%
|+22.35%
Prakiraan Harga XPIN Network dalam LKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga XPIN Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan XPIN ke LKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga XPIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, XPIN Network dapat mencapai sekitar ₨0.61LKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga XPIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, XPIN mungkin naik menjadi sekitar ₨0.74 LKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga XPIN Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan XPIN yang Tersedia di MEXC
XPIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot XPIN, yang mencakup pasar tempat XPIN Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual XPIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures XPIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures XPIN Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli XPIN Network
Ingin menambahkan XPIN Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli XPIN Network › atau Mulai sekarang ›
XPIN dan LKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
XPIN Network (XPIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga XPIN Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.0018685
- Perubahan 7 Hari: -7.62%
- Tren 30 Hari: -43.32%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk XPIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LKR, harga USD XPIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga XPIN] [XPIN ke USD]
Sri Lankan Rupee (LKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LKR/USD): 0.003235428857081812
- Perubahan 7 Hari: -0.82%
- Tren 30 Hari: -0.82%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah XPIN yang sama.
- LKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli XPIN dengan LKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs XPIN ke LKR?
Kurs antara XPIN Network (XPIN) dan Sri Lankan Rupee (LKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam XPIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs XPIN ke LKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LKR. Ketika LKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti XPIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti XPIN Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap XPIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LKR.
Konversikan XPIN ke LKR Seketika
Gunakan konverter XPIN ke LKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi XPIN ke LKR?
Masukkan Jumlah XPIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah XPIN yang ingin Anda konversi ke LKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs XPIN ke LKR Secara Live
Lihat kurs XPIN ke LKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang XPIN dan LKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan XPIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli XPIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs XPIN ke LKR dihitung?
Perhitungan kurs XPIN ke LKR didasarkan pada nilai XPIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs XPIN ke LKR begitu sering berubah?
Kurs XPIN ke LKR sangat sering berubah karena XPIN Network dan Sri Lankan Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs XPIN ke LKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs XPIN ke LKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs XPIN ke LKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan XPIN ke LKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi XPIN ke LKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren XPIN terhadap LKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga XPIN terhadap LKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar XPIN ke LKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun XPIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs XPIN ke LKR?
Halving XPIN Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs XPIN ke LKR.
Bisakah saya membandingkan kurs XPIN ke LKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs XPIN keLKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs XPIN ke LKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga XPIN Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi XPIN ke LKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target XPIN ke LKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi XPIN Network dan Sri Lankan Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk XPIN Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan XPIN ke LKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LKR Anda ke XPIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah XPIN ke LKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga XPIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar XPIN ke LKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs XPIN ke LKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs XPIN ke LKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli XPIN Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli XPIN Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli XPIN Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.