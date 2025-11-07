BursaDEX+
Harga live XPIN Network hari ini adalah 0.0040501 USD. Lacak informasi harga aktual XPIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga XPIN Network(XPIN)

$0.0040501
-6.31%1D
Grafik Harga Live XPIN Network (XPIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:14 (UTC+8)

Informasi Harga XPIN Network (XPIN) (USD)

$ 0.0036532
Low 24 Jam
$ 0.0045744
High 24 Jam

-1.37%

-6.31%

-42.63%

-42.63%

Harga aktual XPIN Network (XPIN) adalah $ 0.0040501. Selama 24 jam terakhir, XPIN diperdagangkan antara low $ 0.0036532 dan high $ 0.0045744, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXPIN adalah $ 0.010038547477428971, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000457316453478145.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XPIN telah berubah sebesar -1.37% selama 1 jam terakhir, -6.31% selama 24 jam, dan -42.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XPIN Network (XPIN)

No.397

$ 66.17M
$ 66.17M$ 66.17M

$ 680.74K
$ 680.74K$ 680.74K

$ 405.01M
$ 405.01M$ 405.01M

16.34B
16.34B 16.34B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.33%

BSC

Kapitalisasi Pasar XPIN Network saat ini adalah $ 66.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 680.74K. Suplai beredar XPIN adalah 16.34B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.01M.

Riwayat Harga XPIN Network (XPIN) USD

Pantau perubahan harga XPIN Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000272773-6.31%
30 Days$ +0.0030082+288.72%
60 Hari$ +0.0029345+263.04%
90 Hari$ +0.0038501+1,925.05%
Perubahan Harga XPIN Network Hari Ini

Hari ini, XPIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000272773 (-6.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XPIN Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0030082 (+288.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XPIN Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XPIN terlihat mengalami perubahan $ +0.0029345 (+263.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XPIN Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0038501 (+1,925.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XPIN Network (XPIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga XPIN Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

XPIN Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XPIN Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XPIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XPIN Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XPIN Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XPIN Network (USD)

Berapa nilai XPIN Network (XPIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XPIN Network (XPIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XPIN Network.

Cek prediksi harga XPIN Network sekarang!

Tokenomi XPIN Network (XPIN)

Memahami tokenomi XPIN Network (XPIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XPIN sekarang!

Cara membeli XPIN Network (XPIN)

Ingin mengetahui cara membeli XPIN Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XPIN Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XPIN ke Mata Uang Lokal

1 XPIN Network(XPIN) ke VND
106.5783815
1 XPIN Network(XPIN) ke AUD
A$0.006237154
1 XPIN Network(XPIN) ke GBP
0.003078076
1 XPIN Network(XPIN) ke EUR
0.003483086
1 XPIN Network(XPIN) ke USD
$0.0040501
1 XPIN Network(XPIN) ke MYR
RM0.016929418
1 XPIN Network(XPIN) ke TRY
0.170671214
1 XPIN Network(XPIN) ke JPY
¥0.6196653
1 XPIN Network(XPIN) ke ARS
ARS$5.878193637
1 XPIN Network(XPIN) ke RUB
0.329070625
1 XPIN Network(XPIN) ke INR
0.359122367
1 XPIN Network(XPIN) ke IDR
Rp67.501639666
1 XPIN Network(XPIN) ke PHP
0.239036902
1 XPIN Network(XPIN) ke EGP
￡E.0.191529229
1 XPIN Network(XPIN) ke BRL
R$0.021668035
1 XPIN Network(XPIN) ke CAD
C$0.005710641
1 XPIN Network(XPIN) ke BDT
0.494152701
1 XPIN Network(XPIN) ke NGN
5.827445884
1 XPIN Network(XPIN) ke COP
$15.517593641
1 XPIN Network(XPIN) ke ZAR
R.0.070390738
1 XPIN Network(XPIN) ke UAH
0.170347206
1 XPIN Network(XPIN) ke TZS
T.Sh.9.9510957
1 XPIN Network(XPIN) ke VES
Bs0.9193727
1 XPIN Network(XPIN) ke CLP
$3.8192443
1 XPIN Network(XPIN) ke PKR
Rs1.144720264
1 XPIN Network(XPIN) ke KZT
2.130474103
1 XPIN Network(XPIN) ke THB
฿0.13122324
1 XPIN Network(XPIN) ke TWD
NT$0.125512599
1 XPIN Network(XPIN) ke AED
د.إ0.014863867
1 XPIN Network(XPIN) ke CHF
Fr0.00324008
1 XPIN Network(XPIN) ke HKD
HK$0.031469277
1 XPIN Network(XPIN) ke AMD
֏1.54875824
1 XPIN Network(XPIN) ke MAD
.د.م0.03766593
1 XPIN Network(XPIN) ke MXN
$0.075250858
1 XPIN Network(XPIN) ke SAR
ريال0.015187875
1 XPIN Network(XPIN) ke ETB
Br0.623269889
1 XPIN Network(XPIN) ke KES
KSh0.523110916
1 XPIN Network(XPIN) ke JOD
د.أ0.0028715209
1 XPIN Network(XPIN) ke PLN
0.014904368
1 XPIN Network(XPIN) ke RON
лв0.01782044
1 XPIN Network(XPIN) ke SEK
kr0.038759457
1 XPIN Network(XPIN) ke BGN
лв0.006844669
1 XPIN Network(XPIN) ke HUF
Ft1.353624422
1 XPIN Network(XPIN) ke CZK
0.085335607
1 XPIN Network(XPIN) ke KWD
د.ك0.0012393306
1 XPIN Network(XPIN) ke ILS
0.013243827
1 XPIN Network(XPIN) ke BOB
Bs0.02794569
1 XPIN Network(XPIN) ke AZN
0.00688517
1 XPIN Network(XPIN) ke TJS
SM0.037341922
1 XPIN Network(XPIN) ke GEL
0.010975771
1 XPIN Network(XPIN) ke AOA
Kz3.712281159
1 XPIN Network(XPIN) ke BHD
.د.ب0.0015228376
1 XPIN Network(XPIN) ke BMD
$0.0040501
1 XPIN Network(XPIN) ke DKK
kr0.026163646
1 XPIN Network(XPIN) ke HNL
L0.106679634
1 XPIN Network(XPIN) ke MUR
0.1863046
1 XPIN Network(XPIN) ke NAD
$0.070350237
1 XPIN Network(XPIN) ke NOK
kr0.04131102
1 XPIN Network(XPIN) ke NZD
$0.007168677
1 XPIN Network(XPIN) ke PAB
B/.0.0040501
1 XPIN Network(XPIN) ke PGK
K0.01701042
1 XPIN Network(XPIN) ke QAR
ر.ق0.014742364
1 XPIN Network(XPIN) ke RSD
дин.0.41108515
1 XPIN Network(XPIN) ke UZS
soʻm48.796374319
1 XPIN Network(XPIN) ke ALL
L0.339600885
1 XPIN Network(XPIN) ke ANG
ƒ0.007249679
1 XPIN Network(XPIN) ke AWG
ƒ0.00729018
1 XPIN Network(XPIN) ke BBD
$0.0081002
1 XPIN Network(XPIN) ke BAM
KM0.006844669
1 XPIN Network(XPIN) ke BIF
Fr11.9437449
1 XPIN Network(XPIN) ke BND
$0.00526513
1 XPIN Network(XPIN) ke BSD
$0.0040501
1 XPIN Network(XPIN) ke JMD
$0.649433535
1 XPIN Network(XPIN) ke KHR
16.265444606
1 XPIN Network(XPIN) ke KMF
Fr1.701042
1 XPIN Network(XPIN) ke LAK
88.045650413
1 XPIN Network(XPIN) ke LKR
රු1.234753987
1 XPIN Network(XPIN) ke MDL
L0.069297211
1 XPIN Network(XPIN) ke MGA
Ar18.24367545
1 XPIN Network(XPIN) ke MOP
P0.0324008
1 XPIN Network(XPIN) ke MVR
0.06237154
1 XPIN Network(XPIN) ke MWK
MK7.031419111
1 XPIN Network(XPIN) ke MZN
MT0.259003895
1 XPIN Network(XPIN) ke NPR
रु0.57389917
1 XPIN Network(XPIN) ke PYG
28.7233092
1 XPIN Network(XPIN) ke RWF
Fr5.8766951
1 XPIN Network(XPIN) ke SBD
$0.033332323
1 XPIN Network(XPIN) ke SCR
0.060954005
1 XPIN Network(XPIN) ke SRD
$0.15592885
1 XPIN Network(XPIN) ke SVC
$0.035397874
1 XPIN Network(XPIN) ke SZL
L0.070309736
1 XPIN Network(XPIN) ke TMT
m0.01417535
1 XPIN Network(XPIN) ke TND
د.ت0.0119842459
1 XPIN Network(XPIN) ke TTD
$0.027419177
1 XPIN Network(XPIN) ke UGX
Sh14.1591496
1 XPIN Network(XPIN) ke XAF
Fr2.3004568
1 XPIN Network(XPIN) ke XCD
$0.01093527
1 XPIN Network(XPIN) ke XOF
Fr2.3004568
1 XPIN Network(XPIN) ke XPF
Fr0.4171603
1 XPIN Network(XPIN) ke BWP
P0.054473845
1 XPIN Network(XPIN) ke BZD
$0.008140701
1 XPIN Network(XPIN) ke CVE
$0.388161584
1 XPIN Network(XPIN) ke DJF
Fr0.7168677
1 XPIN Network(XPIN) ke DOP
$0.260461931
1 XPIN Network(XPIN) ke DZD
د.ج0.528781056
1 XPIN Network(XPIN) ke FJD
$0.009234228
1 XPIN Network(XPIN) ke GNF
Fr35.2156195
1 XPIN Network(XPIN) ke GTQ
Q0.031023766
1 XPIN Network(XPIN) ke GYD
$0.847118916
1 XPIN Network(XPIN) ke ISK
kr0.5103126

Sumber Daya XPIN Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XPIN Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XPIN Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XPIN Network

Berapa nilai XPIN Network (XPIN) hari ini?
Harga live XPIN dalam USD adalah 0.0040501 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XPIN ke USD saat ini?
Harga XPIN ke USD saat ini adalah $ 0.0040501. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XPIN Network?
Kapitalisasi pasar XPIN adalah $ 66.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XPIN?
Suplai beredar XPIN adalah 16.34B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XPIN?
XPIN mencapai harga ATH sebesar 0.010038547477428971 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XPIN?
XPIN mencapai harga ATL 0.000457316453478145 USD.
Berapa volume perdagangan XPIN?
Volume perdagangan 24 jam live XPIN adalah $ 680.74K USD.
Akankah harga XPIN naik lebih tinggi tahun ini?
XPIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XPIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XPIN Network (XPIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

