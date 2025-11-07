Apa yang dimaksud dengan XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya. XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

XPIN Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XPIN Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XPIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XPIN Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XPIN Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XPIN Network (USD)

Berapa nilai XPIN Network (XPIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XPIN Network (XPIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XPIN Network.

Cek prediksi harga XPIN Network sekarang!

Tokenomi XPIN Network (XPIN)

Memahami tokenomi XPIN Network (XPIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XPIN sekarang!

Cara membeli XPIN Network (XPIN)

Ingin mengetahui cara membeli XPIN Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XPIN Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XPIN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya XPIN Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XPIN Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XPIN Network Berapa nilai XPIN Network (XPIN) hari ini? Harga live XPIN dalam USD adalah 0.0040501 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XPIN ke USD saat ini? $ 0.0040501 . Cobalah Harga XPIN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XPIN Network? Kapitalisasi pasar XPIN adalah $ 66.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XPIN? Suplai beredar XPIN adalah 16.34B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XPIN? XPIN mencapai harga ATH sebesar 0.010038547477428971 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XPIN? XPIN mencapai harga ATL 0.000457316453478145 USD . Berapa volume perdagangan XPIN? Volume perdagangan 24 jam live XPIN adalah $ 680.74K USD . Akankah harga XPIN naik lebih tinggi tahun ini? XPIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XPIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XPIN Network (XPIN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi